Jaime Camil siempre se ha distinguido por su carisma y buen humor, pero esta vez quedó sorprendido por algo que jamás imaginó: una avalancha de críticas en redes sociales luego de asistir a un concierto de la familia Aguilar en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

El actor y conductor compartió en Instagram imágenes de la velada, donde posó sonriente junto a Pepe y Leonardo Aguilar. En su publicación, Camil resaltó el legado cultural de la dinastía y la calidad artística que, según él, “han compartido con el mundo”. También aprovechó para dedicar unas emotivas palabras a Ángela Aguilar, destacando que pocas veces había escuchado una voz tan poderosa y especial.

Lo que parecía un gesto inocente de admiración se transformó en una inesperada tormenta digital. Y es que, en medio de la polémica que rodea actualmente a Christian Nodal por sus declaraciones en entrevistas y las tensiones con Cazzu, muchos usuarios interpretaron el mensaje de Camil como una postura en medio del escándalo. El resultado: una oleada de comentarios negativos que lo dejaron perplejo.

El actor Jaime Camil aclaró que solo quiso agradecer la invitación y resaltar el talento de la dinastía Aguilar. | Crédito: Instagram @jaimecamil

En una charla reciente, el exconductor de La Academia confesó que jamás pensó que su publicación provocaría tanta controversia. “Yo nada más agradecí la invitación y felicité por el concierto. Hermano, no te puedo explicar el hate. Sí dije: ¡qué bárbaro!, ¿qué está pasando?”, contó con evidente sorpresa.

Fiel a su estilo desenfadado, Jaime reconoció que no estaba al tanto del momento delicado que atraviesa Nodal y que, incluso, desconoce muchos de los términos que se usan en redes para criticar a figuras públicas. Entre risas, admitió: “Ni siquiera sé qué es ser funado”.

Pese a la polémica, Jaime Camil aseguró que en el Hollywood Bowl lo que predominó fueron los aplausos y el apoyo del público. | Crédito: Instagram @jaimecamil

Más allá del ‘hate’ recibido, Camil prefirió quedarse con lo que realmente vivió aquella noche: un recinto lleno, miles de personas aplaudiendo y la energía de ver a los Aguilar triunfando en un escenario tan emblemático como el Hollywood Bowl. “Si el escándalo está tan fuerte, yo lo único que escuché fueron aplausos y mucho apoyo”, remató.

