Jaime Camil siempre se ha distinguido por su carisma y buen humor, pero esta vez quedó sorprendido por algo que jamás imaginó: una avalancha de críticas en redes sociales luego de asistir a un concierto de la familia Aguilar en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.
El actor y conductor compartió en Instagram imágenes de la velada, donde posó sonriente junto a Pepe y Leonardo Aguilar. En su publicación, Camil resaltó el legado cultural de la dinastía y la calidad artística que, según él, “han compartido con el mundo”. También aprovechó para dedicar unas emotivas palabras a Ángela Aguilar, destacando que pocas veces había escuchado una voz tan poderosa y especial.
Lo que parecía un gesto inocente de admiración se transformó en una inesperada tormenta digital. Y es que, en medio de la polémica que rodea actualmente a Christian Nodal por sus declaraciones en entrevistas y las tensiones con Cazzu, muchos usuarios interpretaron el mensaje de Camil como una postura en medio del escándalo. El resultado: una oleada de comentarios negativos que lo dejaron perplejo.
En una charla reciente, el exconductor de La Academia confesó que jamás pensó que su publicación provocaría tanta controversia. “Yo nada más agradecí la invitación y felicité por el concierto. Hermano, no te puedo explicar el hate. Sí dije: ¡qué bárbaro!, ¿qué está pasando?”, contó con evidente sorpresa.
Fiel a su estilo desenfadado, Jaime reconoció que no estaba al tanto del momento delicado que atraviesa Nodal y que, incluso, desconoce muchos de los términos que se usan en redes para criticar a figuras públicas. Entre risas, admitió: “Ni siquiera sé qué es ser funado”.
Más allá del ‘hate’ recibido, Camil prefirió quedarse con lo que realmente vivió aquella noche: un recinto lleno, miles de personas aplaudiendo y la energía de ver a los Aguilar triunfando en un escenario tan emblemático como el Hollywood Bowl. “Si el escándalo está tan fuerte, yo lo único que escuché fueron aplausos y mucho apoyo”, remató.
Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí