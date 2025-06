Si bien desde hace varios años Christina Aguilera no saca un éxito musical, se mantiene vigente porque varios de sus temas siguen siendo muy escuchados por las personas. Tal es el caso de la canción ‘Dirrty’. La menciono porque hace poco la artista habló acerca de cómo se sintió al enfrentarse a las críticas por ese tema lanzado en 2002.

Con el fin de darte la información completa, te digo que la cantante recientemente participó en el evento Bare It All sobre la salud de la mujer. Es ahí donde mencionó la experiencia que vivió hace más de dos décadas. Sí, recuerda todo a la perfección.

“Recuerdo que, justo después de lanzar mi álbum ‘Stripped’, me enfrenté a bastantes críticas con mi canción ‘Dirrty’”, expresó la artista durante la charla moderada por Tamsen Fadal, según People. Como se recuerda, en el video musical de dicho tema, ella realizó movimientos sensuales con prendas que destacaron su figura, y todo eso la llevó a ser el centro de atención durante un buen tiempo.

“Y en mi caso, me sentí increíblemente empoderada, dueña de mi cuerpo y expresándome como quería, sin encajar en esa extraña figura robótica, obsesionada con las discográficas y fabricante de burbujas pop que sabía que no era. Y cuando empezó todo eso, me resultó muy interesante escuchar las opiniones de otras personas sobre por qué no debería hacerlo, por qué no tenía derecho a tener mi propia voz y mi propio cuerpo”, agregó.

Christina Aguilera es una cantante, compositora, actriz, modelo, diseñadora de moda, productora y empresaria estadounidense. (Foto: Stefanie Keenan / Getty Images for Joylux & Playground)

Más adelante, Christina Aguilera mencionó que la experiencia que le tocó vivir despertó su interés en comprender la razón que había detrás de todo. “¿Cuál es la conversación? ¿Qué está pasando en tu vida o qué falta de ella nos dificulta tanto ser abiertas a permitir que las mujeres experimenten sus cuerpos por sí mismas?”, preguntó. “Y luego llegó esta avalancha de información. A medida que envejecemos, ahora tengo una hija, así que es muy importante para mí asegurarme de que esté informada, de que no tenga miedo de hacer preguntas y de explicar los porqués”, precisó la artista, cuyas palabras ya dieron la vuelta al mundo rápidamente.

Christina Aguilera comenzó a actuar y cantar desde niña, a través de papeles en producciones teatrales y programas de televisión en los que se destacan ‘Star Search’ y ‘Mickey Mouse Club’. (Foto: Jesse Grant / Getty Images for Breakthrough Prize)

¿Cuántos hijos tiene Christina Aguilera?

Como Christina Aguilera llegó a hablar sobre su hija, te menciono que el nombre de la misma es Summer Rain y tiene 10 años. Ella nació a raíz de la relación que tiene la cantante con su prometido Matt Rutler. Además, es necesario mencionar que la artista también tiene un hijo llamado Max Liron, de 16 años, que nació como fruto de su amor con su expareja Jordan Bratman.

Las canciones del álbum ‘Stripped’

‘Stripped Intro’

‘Can’t Hold Us Down’ (feat. Lil’ Kim)

‘Walk Away’

‘Fighter’

‘Primer Amor Interlude’

‘Loving Me 4 Me’

‘Impossible’

‘Underappreciated’

‘Beautiful’

‘Make Over’

‘Cruz’

‘Soar’

‘Get Mine, Get Yours’

‘Dirrty’ (feat. Redman)

‘Stripped, Pt. 2’

‘The Voice Within’

‘I’m OK’

‘Keep on Singin’ My Song’

