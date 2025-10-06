En septiembre de este año, Emily Blunt se animó a contar cómo ‘nació’ su amistad con Dwayne Johnson, y sus palabras sorprendieron bastante. Pero más ha impactado recientemente con su explicación de por qué el actor es “el mejor amigo”. En las siguientes líneas conocerás lo que dijo.

Sus nuevas declaraciones se produjeron en el estreno en Los Ángeles de su nueva película ‘The Smashing Machine’, donde justamente trabaja con su colega. En el mencionado evento, Emily Blunt conversó con People y ahí no tuvo ningún problema en hablar cosas sumamente buenas de Dwayne Johnson.

Emily Blunt es una actriz y cantante británica, ganadora de un Globo de Oro, de un Premio del Sindicato de Actores y de un Premio de la Crítica Cinematográfica. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

“Da consejos increíbles”

“Dios mío, es simplemente el mejor amigo”, comenzó diciendo la actriz. “Se alegra infinitamente con los éxitos de los demás. Es bondadoso por naturaleza. Es sabio. Da consejos increíbles. Es constante”, agregó, antes de hacer referencia a que su colega es de ascendencia polinesia, ya que su madre, Ata Johnson, es samoana.

Dwayne Johnson y Emily Blunt en el estreno de ‘The Smashing Machine’ en el Teatro Princess of Whales durante el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) en Toronto, Ontario, Canadá, el 8 de septiembre de 2025. (Foto: Cole BURSTON / AFP) / COLE BURSTON

“Vive con esa vibra zen polinesia. Y, por eso, es una persona muy tranquilizadora con quien hablar si te encuentras en el caos que a veces puede ser esta industria”, sostuvo Emily Blunt, dejando en claro que ‘The Rock’ es alguien muy especial en su vida.

¿De qué trata ‘The Smashing Machine’ y qué personajes tienen Emily blunt y Dwayne Johnson en la cinta?

Cabe mencionar que ‘The Smashing Machine’ sigue la carrera del luchador de MMA y UFC Mark Kerr. ‘The Rock’ interpreta a dicha persona de la vida real. Emily Blunt, en tanto, ‘da vida’ a la ahora exesposa del mencionado peleador, Dawn Staples.

