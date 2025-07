Brilló como parte del reality show ‘Miss Universe Latina’ de Telemundo y luego que Yamilex Hernández, quien fuera integrante de su equipo Esmeralda, se coronara como la primera reina del programa, la exreina de belleza venezolana-estadounidense Alicia Machado sorprendió a todos con una confesión. Tras 20 años ligada a los programas bajo este formato, ella tomó una importante decisión para su carrera televisiva. Aquí te cuento todos los detalles y lo que reveló la que también fuera la primera ganadora de ‘La casa de los famosos’.

“Mi reina, felicidades. Tu determinación, enfoque, belleza y dulzura te llevarán aún más lejos. Sé que tienes todo para ser Miss Universe. Siempre seré tu capitana Esmeralda y aquí estoy para ti”, fueron las palabras que le dedicó a la joven dominicana de 29 años al término de la gala desde las redes sociales.

Tras el concurso, la también empresaria sorprendió a todos con un inesperado anuncio ante las cámaras del programa ‘En casa con Telemundo’, que se transmite de 1 a 3 p. m., hora del Este. Ahí anunció su retiro de los reality shows.

La dominicana Yamilex Hernández, del equipo de Alicia Machado, fue la ganadora de la competencia y representará a la comunidad latina en Estados Unidos en el Miss Universo 2025. (Foto: @machadooficial / Instagram)

El crucial anuncio de Alicia Machado sobre su carrera

La Miss Universe 1996 confesó que no participará más de este género televisivo tras 20 años ya que el primero en el que apareció fue “La granja de los famosos” en 2005. “Definitivamente, yo me había propuesto una meta, que era, que si la ganadora salía de mis manos, de mi preparación, de mi equipo Esmeralda, yo me retiraba de los reality. (…) He hecho muchos desde el año 2000, que empezó este fenómeno en el mundo artístico, y definitivamente, me voy por la puerta grande con una ganadora en lo que más creo saber en esta vida que es ser Miss Universo”, dijo.

Luego de 20 años participando en reality show, la ex Miss Universo Alicia Machado anunció su retiro de estos programas para seguir otras metas profesionales. (Foto: @machadooficial / Instagram)

Además, la actriz venezolana se pronunció por medio de su perfil de Instagram: “Se termina un ciclo para darle seguimiento a mis metas y sobre todo lista para nuevos desafíos y sin perder inspiración que siempre me lleva a un nivel más allá de lo que yo misma puedo pensar”.

Tras el revuelo causado por su confesión, Alicia Machado se presentó en el programa ‘Hoy Día’ donde comentó cómo surgió esta decisión.

“Fíjate que eso fue algo que surgió hace mucho tiempo (…) yo ya había platicado con mi manager y con Telemundo de que si ganaba una de mi equipo, pues yo me retiraba de los reality y pues lo tengo que cumplir. Ya había tomado la decisión porque para mí fue muy difícil aceptar este reto (‘Miss Universe Latina’), tenía mucho miedo de aceptar este proyecto y me tardé mucho en decidir si quería hacerlo”, agregó.

Ahí no quedó todo pues precisó que “me retiro entre comillas porque soy productora hace 15 años y tengo dos licenciaturas en cine. Seguiré produciendo yo misma, ahorita traigo un proyecto muy ambicioso desde hace 3 años, una serie, una idea original mía como productora ejecutiva y estamos bastante cerca de hacerlo realidad. Vienen dos películas más”.

El paso de Alicia Machado por los reality shows

Alicia Machado ha participado en diferentes realities desde 2005, cuando este formato se popularizó en la televisión. La modelo se presentó en programas como ‘La granja de los famosos’, ‘Nuestra Belleza Latina’, ‘La Casa de los Famosos’ (de la que fue ganadora en su primera edición), ‘Top Chef VIP’ y ahora ‘Miss Universe Latina’.

Alicia Machado responde si se retira de los reality shows

