La arriesgada inversión de Logan Paul por el mundo Pokémon terminó haciendo historia. El domingo por la noche, la estrella de la WWE e influencer logró romper un récord mundial al vender una de las cartas coleccionables más valiosas jamás subastadas. Se trata de un Pikachu Illustrator japonés de 1998, calificado como PSA Gem Mint 10, que fue vendido por más de 16.4 millones de dólares. Es la única carta de este tipo que ha recibido esa puntuación perfecta por parte de PSA, mientras que otras copias similares evaluadas por distintas entidades no alcanzaron esa calificación.

El creador de contenido reaccionó sorprendido por la magnitud del momento. “Es una auténtica locura”, dijo mientras seguía en tiempo real la venta, según se observa en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Según Fox Business, el influencer había comprado la carta años atrás en lo que Guinness World Records reconoció como la venta privada más cara de una carta Pokémon hasta ese momento (5,27 millones de dólares). Incluso llegó a usarla como parte de su entrada en WrestleMania 38, cuando comenzó a enfocarse de lleno en la lucha libre profesional.

La pieza, calificada como PSA Gem Mint 10, es la única de su tipo con esa puntuación perfecta. (Foto: @loganpaul / Instagram)

La subasta fue gestionada por Goldin Auctions, que calificó la pieza como un auténtico “santo grial” del coleccionismo. El origen de esta carta se remonta a 1997, cuando la revista CoroCoro Comic organizó un concurso de ilustración, del cual surgieron muy pocas copias oficiales del Pikachu Illustrator.

Según la casa de subastas, solo 41 ejemplares fueron distribuidos oficialmente.

“El consenso actual del coleccionismo es que se entregaron 41 copias de esta carta, siendo esta respaldada por Logan Paul la más destacada de todas”, señala la descripción del artículo. Además, se destacó que, por su rareza y valor histórico, se trata de una venta “posiblemente única en la vida”.

Con esta operación, la carta se convirtió en la más cara jamás vendida, superando al récord anterior de una carta de béisbol de Mickey Mantle. (Foto: @loganpaul / Instagram)

Antes del inicio de la subasta, Paul se despidió de la carta con un mensaje emotivo. “Adiós, mi amigo. Ha sido un privilegio ser el dueño del mejor objeto de colección del mundo”, escribió en Instagram.

El comprador fue A.J. Scaramucci y con esta operación la carta se convirtió en la más cara de la historia, superando el récord previo de la carta de Mickey Mantle de 1952, vendida por 12.6 millones de dólares en 2022.

Por qué es tan valiosa la carta Pikachu Illustrator

La carta Pikachu Illustrator que Logan Paul vendió por más de 16 millones de dólares es muy valiosa por varias razones que la distinguen de cualquier otra carta Pokémon.

Primero, esta carta no fue parte de un mazo normal, sino que se entregó como premio a los ganadores de un concurso de ilustración celebrado en Japón en 1998, lo que hace que su tirada original fuera extremadamente limitada. Solo unos pocos ejemplares fueron distribuidos oficialmente y la mayoría de las copias desaparecieron o están en malas condiciones.

Según Hypebeast.com, la carta de Paul es la única de este tipo que ha recibido una calificación perfecta de PSA 10, la nota más alta que se puede otorgar por su estado impecable. Las cartas PSA 10 son rarísimas y encontrar una en esa condición, especialmente de un artículo ya de por sí escaso, aumenta enormemente su valor ante los coleccionistas.

Finalmente, su historia y exposición también juegan un papel importante. Paul compró la carta años atrás y la exhibió públicamente, llevándola a eventos masivos como WrestleMania, lo que elevó su estatus cultural. Esa mezcla de rareza, perfección de estado y popularidad hicieron que el artículo se convierta en la carta más valiosa jamás vendida.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí