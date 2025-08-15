De manera inesperada, el controversial Logan Paul ya se unió a la fila de los casados tras contraer matrimonio con su pareja Nina Agdal, de 33 años. Si bien la estrella de la WWE no ha difundido contenido sobre su boda hasta el momento, se han revelado detalles inéditos de la ceremonia, celebrada este viernes en el Lago Como, situado en Italia.

El luchador de 30 años fue visto en los videos que su hermano Jake Paul publicó en sus historias de Instagram disfrutando de su matrimonio. Incluso, la popular celebridad habría “estado llorando” de emoción por esta nueva etapa que vivirá junto a la influencer.

Logan y Nina se dieron el "sí" después de comprometerse en julio del 2023. (Crédito: @jakepaul / @ninaagdal / Instagram)

La pareja de recién casados estuvo a la altura de esta ocasión. Logan lució un elegante blazer blanco con un corbatín y un pantalón de vestir negro. Por su parte, Nina portaba un vestido de novia de encaje, sin tirante y con corsé, complementado con un largo velo en la espalda.

Esta fue la vestimenta que usaron Logan Paul y Nina Agdal en su matrimonio. (Crédito: @jakepaul / Instagram)

La ceremonia matrimonial contó con la presencia de familiares y amistades cercanas. En un video, se observa a Jake Paul junto a su prometida Jutta Leerdam, posando junto a la pareja de novios durante la sesión de fotografías.

Previo a convertirse en marido y mujer, Logan y Nina fueron fotografiados disfrutando de las atracciones que ofrece Italia. La pareja fue vista realizando una sesión de kayak en Cernobbio.

Su hermano Jake Paul estuvo presente en su ceremonia matrimonial junto a su prometida Jutta Leerdam. (Crédito: @jakepaul / Instagram)

Un amor que nació en 2022

En tan solo tres años, Logan Paul y Nina Agdal demostraron que su amor sí perduraría. Ambas celebridades se conocieron en un evento a principios del 2022 y, ante los rumores de un posible romance, confirmaron su relación a finales de ese mismo año.

La química que sintieron fue tan real que, en julio del 2023, se habían comprometido en Italia. “Hoy es el día en que le pido al amor de mi vida que se case conmigo. Hace catorce meses, me enamoré del ser humano más hermoso que he visto en mi vida y, desde entonces, he estado esperando este día”, fueron las palabras de Logan.

El preciso momento que Logan Paul le pide la mano a Nina Agdal. (Crédito: @loganpaul / Instagram)

Esa no fue la única sorpresa, ya que en abril de 2024, la pareja anunció en sus cuentas de Instagram el embarazo de su primera hija Esmé, quien actualmente tiene 10 meses de nacida.

Esmé, la hija de Logan y Nina, nació el 29 de septiembre del 2024. (Crédito: @loganpaul / Instagram)

