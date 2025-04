Glen Powell es un actor, escritor y productor estadounidense que ha sido protagonista en varias películas que han llegado a ser exitosas. Justamente, a raíz de ello, fue reconocido con el premio ‘Estrella del Año’ en la Cinemacon 2025, que se llevó a cabo en el Coliseo del Caesars Palace en Las Vegas (Estados Unidos). Tras haber recibido la distinción, él se animó a dar un discurso, en donde les dedicó unas emotivas palabras a sus padres.

Tengamos en cuenta que en 2022, el artista recibió el premio ‘Estrella Masculina del Mañana’. Lo menciono porque en su discurso hace referencia a esa distinción antes de llegar al punto de sus progenitores. “Así que ahora, supongo, es mañana, lo cual me parece genial. Pero todos sabemos que estás a un solo fracaso de ser la estrella de ayer, así que no me voy a poner arrogante”, señaló.

Glen Powell sosteniendo su premio ‘Estrella del Año’ en la CinemaCon 2025. (Foto: Mindy Small / Getty Images)

Sus padres siempre están a su lado

Más adelante, Glen Powell se acordó de sus padres: Glen Powell Sr. y Cindy Powell. Ellos, sin duda, son muy importantes para él. “También quiero mucho a mis padres, que me siguen a todas partes”, expresó el actor, señalándolos entre el público.

Glen Powell junto con sus padres y Tom Cruise. (Foto: Alberto E. Rodriguez / Getty Images)

“Nunca se pierden una fiesta ni una oportunidad para animarme, así que gracias. Quiero mucho a mis padres”, recalcó el artista, que vivió un momento sumamente especial en el escenario del Coliseo del Caesars Palace.

Es necesario recalcar que, en los últimos años y de acuerdo a People, Glen Powell dirigió la comedia romántica ‘Either But You’ con Sydney Sweeney, apareció en ‘Twisters’ junto a Daisy Edgar-Jones, protagonizó y coescribió con Richard Linklater el thriller de comedia romántica ‘Hit Man’ y, además, actuó en ‘Top Gun: Maverick’, por lo que compartió con una gran estrella del cine como Tom Cruise.