Después de cerrar definitivamente el capítulo con Ben Affleck, Jennifer Lopez se embarcó en un proyecto que grita independencia y estilo: transformar su nueva mansión de 21 millones de dólares en Hidden Hills, California, en un refugio que refleje su renovada vida como mujer soltera.

Aunque muchos pensaban que se trataba simplemente de una propiedad más en su ya impresionante portafolio, la cantante de 55 años ha decidido darle un “sexy glow up” al lugar, con una visión clara: convertirlo en un espacio luminoso, coqueto y lleno de su toque personal.

Según una fuente cercana citada por Daily Mail, “Jennifer renueva cada casa en la que vive. Tiene gran estilo y sabe exactamente lo que quiere”. No es solo una casa; es su nuevo símbolo de libertad.

Ubicada en una comunidad privada donde residen también las Kardashian-Jenner, la propiedad incluye una casa principal de más de 10 mil pies cuadrados, un granero, caballerizas, una casa de huéspedes, piscina, cine privado, gimnasio y hasta una cocina de chef.

Jennifer Lopez busca comenzar una nueva etapa tras su separación de Ben Affleck. | Crédito: Michael Tran / AFP

A esto se suma lo que más valora JLo en esta nueva etapa: tranquilidad, seguridad y un entorno más relajado para criar a sus hijos, Max y Emme. La estrella incluso eligió mudarse lejos del bullicio y a una hora del hogar de Ben Affleck para enfocarse en un estilo de vida más íntimo y protegido.

Esta mansión simboliza su deseo de empezar de nuevo tras su divorcio. Mientras ella buscaba una estética romántica, Ben Affleck prefirió lo práctico y cercano a sus hijos en Brentwood. La casa que compartieron, una propiedad en Beverly Hills valorada en 68 millones de dólares, sigue sin venderse pese a intentos desde julio del año pasado.

Así luce la nueva mansión de Jennifer Lopez valorada en 21 de millones de dólares.| Crédito: Jeff Elson

Ahora, JLo se prepara para un verano en movimiento con su gira Up All Night: Live in 2025, que la llevará por Europa y otras ciudades, incluida Las Vegas. Mientras tanto, en California, su nueva mansión ya empieza a tomar forma: un lugar hecho a su medida, lejos de las tensiones pasadas y listo para una etapa que ella misma ha decidido brillar por cuenta propia.

Próximos conciertos de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez se prepara para una intensa agenda de conciertos en 2025, marcando su regreso a los escenarios tras un período de pausa.

Su gira Up All Night: Live in 2025 la llevará por diversas ciudades de Europa y Asia durante el verano, y culminará con una residencia en Las Vegas a finales de año.

6 de junio : Washington D. C., Estados Unidos

: Washington D. C., Estados Unidos 27 de junio : Bucarest, Rumanía

: Bucarest, Rumanía 1 de julio : Serik, Turquía

: Serik, Turquía 13 de julio : Madrid, España

: Madrid, España 15 de julio : Barcelona, España

: Barcelona, España 16 de julio : Bilbao, España

: Bilbao, España 20 de julio : Budapest, Hungría

: Budapest, Hungría 21 de julio : Lucca, Italia

: Lucca, Italia 23 de julio : Serik, Turquía

: Serik, Turquía 25 de julio : Varsovia, Polonia

: Varsovia, Polonia 27 de julio : Budapest, Hungría

: Budapest, Hungría 29 de julio : Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

: Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 30 de diciembre : Paradise, NV

: Paradise, NV 31 de diciembre : Paradise, NV

: Paradise, NV 2 de enero : Paradise, NV

: Paradise, NV 3 de enero : Paradise, NV

: Paradise, NV 6 de marzo : Paradise, NV

: Paradise, NV 7 de marzo : Paradise, NV

: Paradise, NV 13 de marzo : Paradise, NV

: Paradise, NV 14 de marzo: Paradise, NV

