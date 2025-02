Si algo ha quedado claro en esta relación, es que Travis Kelce no escatima en detalles cuando se trata de consentir a Taylor Swift. Y este Día de San Valentín no fue la excepción. Apenas unos días después de la derrota en el Super Bowl 2025, el jugador de los Chiefs decidió que la mejor forma de levantar el ánimo era con una terapia de compras, pero no cualquier terapia, sino una de puro lujo. ¿Qué le regaló a su novia?

Apenas pasó el trago amargo del Super Bowl, puso manos a la obra para asegurarse de que este San Valentín fuera inolvidable para Taylor. Con una lista cuidadosamente planeada, el jugador de los Chiefs salió de compras con un solo objetivo: sorprender a la estrella de Cruel Summer con regalos que estuvieran a la altura de su amor. Y vaya que lo logró, porque cada detalle reflejaba no solo su generosidad, sino también lo bien que conoce los gustos de su novia.

Según reveló una fuente cercana a Kelce a The US Sun, el jugador de los Chiefs se esfuerza al máximo para que este día, uno de los favoritos de Taylor, sea realmente especial. “Travis sabe que a Taylor le encanta el día de San Valentín, ya que ambos son muy románticos y personas que disfrutan cada día y evento que celebra el amor y la pasión”, dijo el informante.

Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron a salir en el verano de 2023 y ahora son una de las parejas más sólidas de Estados Unidos. (Foto: David Eulitt / Getty Images)

“Él presta atención a todo lo que ella dice sobre los artículos que le parecen lindos y bonitos, prácticamente tiene una lista en su teléfono donde tiene notas sobre las cosas que ella dice y las piezas que le encantan”, señaló. “Eso es algo muy importante para él, ya que le encanta hacerle regalos bonitos, cosas que le gusten y hacerla sonreír cada vez que puede”, agregó la fuente al citado medio.

Travis Kelce y sus lujosos regalos para Taylor Swift

Kelce no escatimó en gastos cuando se trató de consentir a Taylor. Según la fuente bien informada, el jugador desembolsó más de US$140.000 en regalos de lujo para su novia. “Decidió enviarle flores, rosas, porque son el símbolo del amor y a ella le encantan, además de muchas otras sorpresas exclusivas para los próximos meses”, reveló la fuente.

Entre los lujosos obsequios que Travis Kelce eligió para Taylor, destaca un elegante reloj Cartier valorado en US$32,200. Se trata del exclusivo La Panthère de Cartier, una joya en forma de dos cabezas de pantera, elaborada en oro amarillo de 18 quilates, con detalles en oro rosado y un impresionante toque de 128 diamantes de 1.08 quilates.

Travis Kelce gastó más de US$140.000 en artículos de lujo como un reloj Cartier y unas flores Venus et Fleur para Taylor Swift. | Crédito: Cartier/Venus et Fleur

Pero eso no fue todo. Kelce también sumó a la lista un collar Cartier ‘Love Pendant’, hecho en oro amarillo de 18 quilates, con un precio de $2,530.

Y como los detalles importan, no podían faltar las flores. Para asegurarse de que Taylor recibiera las mejores, el jugador optó por una caja de lujo Le Duo Magnifique de Venus Et Fleur, con 85 a 90 rosas que pueden durar más de un año. ¿El precio? US$999. Porque cuando se trata de sorprender a su novia, Kelce no escatima en gastos.

El generoso Kelce no se detuvo ahí. Además de joyas y flores, también llenó el guardarropa de Taylor con ropa y accesorios de Louis Vuitton.