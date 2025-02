No solo realizó una emotiva versión del himno nacional de los Estados Unidos en el Super Bowl 2025, sino que unos detalles en su atuendo se robaron todas las miradas y fueron catalogado de millonarios. El compositor Jon Batiste levantó aplausos en el Caesars Superdome con su emotiva interpretación del Star-Spangled Banner mientras los jugadores de los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles escucharon atentos. Aquí te cuento lo que se sabe de las joyas del artista de 38 años.

El ganador del Grammy y del Oscar nacido en Luisiana, lugar donde se jugó la final de la National Football League (NFL), apareció en el campo vestido con un traje negro de Paul Smith, con camisa y corbata del mismo tono, y se sentó frente a un piano blanco pintado por su esposa Suleika Jaouad como parte del programa local de arte Sing for Hope, del cual él es miembro del consejo directivo.

Las joyas de Jon Batiste para el Super Bowl 2025

Su sencillo look monocromático fue resaltado totalmente por la elección de joyas de Tiffany & Co. Para interpretar el himno nacional de Estados Unidos, Jon Batiste optó por dos broches en la solapa del traje: un broche Jean Schlumberger by Tiffany Bird on a Rock con un diamante de más de 12 quilates y un broche Jean Schlumberger by Tiffany Bird on a Rock con una citrina de más de 60 quilates. En total 72 millonarios quilates solo en la parte superior de su saco con un diseño que se ha vuelto un icono de la casa fundada en la ciudad de Nueva York y que cada pieza bordea los $115,000.

Ahí no quedó todo, pues también se le vio un brazalete Lock en oro blanco con pavé de diamantes ($ 42,000 aproximado) y un anillo T T1 en oro blanco con diamantes talla baguette y pavé, según destacan desde People.

Jon Batiste también lució un lujoso brazalete en New Orleans, Louisiana. (Photo by Cindy Ord/Getty Images)

Esta fue la mejor forma de ponerle un broche de oro a la experiencia de estar en el Super Bowl, algo que lo llenaba de emoción desde días atrás. “Estoy entusiasmado por encontrar un arreglo que perdure en el tiempo y espero compartirlo”, tal como reveló a Entertainment Tonight.

La presentación de Jon Batiste para el Super Bowl 2025 fue la previa al inicio del juego y al show de medio tiempo (Halftime Show) que tuvo a Kendrick Lamar y la artista invitada SZA.

Mientras cantaba el Himno Nacional en el Super Bowl LIX dentro del Caesars Superdome, Jon Batiste lució dos broches de Tiffany Bird on a Rock. (Foto: Cindy Ord/Getty Images)

Significado de las joyas de Jon Batiste

Según explica la exclusiva firma Tiffany & Co en su sitio web, “durante más de medio siglo, el broche Bird on a Rock (pájaro en una roca) de Jean Schlumberger by Tiffany ha personificado la alegría, la libertad y las posibilidades. Tiffany & Co. presentó por primera vez la emblemática creación de Jean Schlumberger en 1965. Desde entonces, ha mantenido su encanto atemporal y ha evolucionado hasta convertirse en un mundo de creaciones excepcionales inspiradas en el original. Hoy en día, el icónico diamante Tiffany vive en un diseño transformable inspirado en el pájaro sobre una roca”.

Los pájaros que lució Batiste fueron creados con un diamante blanco y un citrino. Él ya ha lucido la firma antes, más recientemente en los Globos de Oro de 2024.

¿Quién es Jon Batiste?

Nacido en Nueva Orleans, Jon Batiste es un músico, cantante y compositor, de 38 años que ha sido reconocido con siete premios Grammy y un Oscar, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música. Con gran capacidad para fusionar géneros como jazz, blues, R&B y pop fue director musical de ‘The Late Show with Stephen Colbert’ desde 2015 hasta 2022 y tuvo un papel fundamental en la banda sonora de la película animada ‘Soul’ de Pixar.

Según informó CBS News, pasó por la prestigiosa Juilliard School en Nueva York, donde obtuvo un título en jazz en 2008 y una maestría en 2011.

Mira la interpretación de Jon Batiste del himno en el Super Bowl