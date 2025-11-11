Los rumores sobre una fuerte tensión entre Zendaya y Sydney Sweeney, protagonistas de ‘Euphoria’, han vuelto a tomar fuerza. Según reportes recientes, las dos actrices ya no mantienen la buena relación que mostraban en temporadas anteriores y todo se debería a sus diferencias políticas. Tras seis años trabajando juntas en la exitosa serie de HBO, la amistad entre ambas estaría “arruinada”, según fuentes cercanas al rodaje.

De acuerdo con personas del equipo de producción, Zendaya se habría negado a participar en entrevistas o sesiones de prensa junto a Sydney y los responsables del programa estarían tomando medidas para evitar que ambas coincidan públicamente.

El distanciamiento se habría agravado tras la controversia generada por una campaña publicitaria de American Eagle protagonizada por Sweeney.

En julio, la marca lanzó una campaña con el eslogan “Sydney Sweeney has great jeans” (“Sydney Sweeney tiene unos vaqueros estupendos”), un juego de palabras con “genes”. La frase generó una ola de críticas por su supuesta relación con la eugenesia y la supremacía blanca.

Poco después, varios medios estadounidenses informaron que la actriz estaría registrada como votante republicana, lo que alimentó aún más el debate.

El conflicto habría comenzado tras una campaña publicitaria de American Eagle que generó acusaciones de racismo. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

El propio Donald Trump incluso comentó al respecto, diciendo: “Now I love her ad” (“Ahora, me encanta ese anuncio).

Por el contrario, Zendaya fue una crítica abierta de Trump desde su primera victoria en 2016. En aquel entonces, la estrella de Spider-Man escribió en redes sociales: “Estoy sin palabras, petrificada, desconsolada y cansada. No sabía cuántas personas en este país no amaban a otras personas en este país”.

Fuentes citadas por el Daily Mail aseguran que las diferencias entre ambas actrices crearon una situación incómoda.

“Es difícil para Zendaya”, dijo un informante, “porque si se muestra junto a Sydney en la alfombra roja, algunos podrían interpretarlo como que está justificando sus opiniones políticas o el polémico anuncio”.

Hasta hace poco, sin embargo, la relación entre ambas parecía cordial.

Mientras Donald Trump elogió a Sweeney por el anuncio, Zendaya se ha manifestado abiertamente en contra del presidente. (Foto: AFP)

Sydney Sweeney había expresado su admiración por Zendaya tras su premio Emmy en 2020, asegurando: “Estábamos todos viendo los Emmy cruzando los dedos, y enloquecimos. Es increíble, estoy muy orgullosa y emocionada por Z”.

En otra entrevista con Access Hollywood, añadió: “Ha sido increíble poder observarla y ver lo jefa que es”.

En declaraciones recientes a GQ, Sweeney dijo que la reacción al anuncio de American Eagle fue una “sorpresa” y que no planea responder a la controversia.

“Cuando tenga un tema del que quiera hablar, la gente me escuchará”, señaló.

El equipo del programa intenta mantener la cordialidad, pero los rumores de un distanciamiento definitivo crecen cada vez más. (Foto: LISA O'CONNOR / AFP)

Mientras tanto, Trump volvió a elogiarla en su plataforma Truth Social, calificándola como “una republicana registrada con el anuncio más caliente del momento” y aprovechó para criticar a Taylor Swift y al “movimiento woke”.

Por su parte, American Eagle defendió su campaña afirmando: “‘Sydney Sweeney Has Great Jeans’ siempre fue y seguirá siendo sobre los jeans. Los suyos. Su historia”.

¿Por qué generó polémica la campaña de American Eagle protagonizada por Sydney Sweeney?

La campaña de American Eagle protagonizada por Sydney Sweeney generó una intensa polémica principalmente por su eslogan: “Sydney Sweeney has great jeans” (“Sydney Sweeney tiene unos vaqueros estupendos”), un juego de palabras que fue interpretado como una referencia a la eugenesia y a estándares de belleza eurocéntricos.

El anuncio jugaba con la similitud entre la palabra en inglés jeans (vaqueros) y genes (rasgos hereditarios), sugiriendo que la actriz, de piel blanca, ojos azules y cabello rubio, poseía “grandes genes” (o “grandes jeans“).

Los críticos argumentaron que, en el contexto social actual, este juego de palabras promovía la idea de la mejora de la raza humana mediante la selección genética, un concepto históricamente ligado a movimientos supremacistas.

La controversia aumentó debido a factores externos, incluyendo la afiliación política de la actriz. Cuando se supo que Sydney Sweeney estaba registrada como votante republicana.

La intervención de Donald Trump, elogiando a la actriz y asociándola con una postura “anti-woke”, aumentó aún más la polémica que hasta el día de hoy sigue siendo motivo de conversación.

