Los vecinos de Michelle Trachtenberg siguen conmocionados tras su inesperada muerte a los 39 años. La actriz falleció el miércoles en su apartamento de Midtown West, Nueva York, debido a un paro cardíaco, poco después de haberse sometido a un trasplante de hígado. Aunque la causa oficial de su muerte aún no se ha confirmado, las autoridades no la consideran sospechosa.

Rafael Williams, quien vivía en el mismo edificio, recordó a la actriz como alguien alegre y amigable. “Michelle siempre parecía feliz. Nunca noté nada raro en ella”, comentó en conversación con Us Weekly. “No la conocía personalmente, pero siempre me saludaba en el ascensor. Su muerte es chocante para mí porque no parecía tener ningún problema en el mundo”.

El hombre también expresó su deseo de que la familia de la actriz pueda encontrar consuelo en este difícil momento.

La actriz Michelle Trachtenberg falleció a los 39 años. | Crédito: Michael Tran / AFP

Otra vecina, Ariana Rodríguez, destacó lo amable que era Trachtenberg con quienes la rodeaban. “Era una gran vecina, nunca hacía ruido y sonreía a todo el mundo en los pasillos. Siempre me saludaba”, recordó; sin embargo, notó que en los últimos meses la actriz se veía diferente.

“Se había vuelto más esbelta y parecía cada vez menos ella misma”, comentó la mujer, señalando lo que muchos fanáticos ya habían mencionado sobre su aspecto.

En los últimos tiempos, Trachtenberg había perdido peso, su cabello lucía más delgado y el blanco de sus ojos parecía amarillento. A pesar de ello, en enero de 2024 insistió en que estaba “feliz y sana”.

Jay Cohen es un agente de talentos que fue relacionado con Michelle Trachtenberg desde el 2020. (Foto: @jaymcohen)

Rodríguez también mencionó su relación con el agente de talentos y productor Jay Cohen. “La vi con su novio unas cuantas veces, y siempre iban de la mano o con el brazo de él alrededor de ella”, señaló.

Cohen y Trachtenberg fueron pareja desde 2020 y, aunque mantuvieron su relación en privado, él compartió algunas fotos con la actriz en redes sociales. En 2021, publicó un selfie con ella en el 4 de julio escribiendo: “¡Los fuegos artificiales son todos los días con ella!”.

En 2023, subió una imagen en San Valentín con el mensaje: “Mi Valentín”. La actriz hizo lo mismo, compartiendo su última foto con él el Día de San Valentín de 2025, menos de dos semanas antes de su fallecimiento. Hasta ahora, Cohen no ha hecho declaraciones sobre la muerte de su novia.

De que murió Michelle Trachtenberg

Michelle Trachtenberg fue encontrada sin vida en un complejo de departamentos en Columbus Circle, en la zona del Central Park South, en Nueva York, según informó su madre al medio de comunicación estadounidense ABC News.

Sobre las causas de su muerte, se dio a conocer que la artista se había sometido a un trasplante de hígado y que pudo haber tenido complicaciones al respecto; no obstante, el New York Post informó que el fallecimiento habría sido por causas naturales.

El informe policial describió que la encontraron “inconsciente y sin respuesta”. Por el momento, su muerte no está siendo investigada como sospechosa.

El cuerpo de la neoyorquina se encontró cerca de las 8 am y, aunque no se brindaron detalles del estado, se realizará una autopsia que determine qué provocó su muerte.