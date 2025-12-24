Macaulay Culkin explicó recientemente por qué decidió alejarse de la actuación en 1994, pocos años después de convertirse en una de las mayores estrellas infantiles del mundo gracias a ‘Home Alone’ (Mi pobre angelito) y su secuela ‘Home Alone 2: Lost in New York’ (Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York).

El actor, hoy de 45 años, contó que en ese momento lo único que quería era llevar una vida más normal y compartir tiempo con personas de su misma edad.

Durante una aparición en un video del canal de YouTube Mythical Kitchen, Culkin recordó que gran parte de su trabajo como niño actor era muy solitario.

“Lo que yo quería era estar con gente de mi edad. Hay que recordar que muchas de las cosas que hice de chico… no eran trabajos en grupo. Era solo yo”, explicó.

Incluso comparó su experiencia con la película ‘Cast Away’ (Náufrago), señalando que en ‘Home Alone’ pasaba casi todo el tiempo solo frente a cámara.

El actor explicó que su trabajo como actor siendo niño era solitario y que deseaba una infancia más normal. (Foto: 20th Century Fox)

Al hablar de sus compañeros de reparto, Culkin bromeó sobre las preguntas frecuentes que recibe.

“La gente me dice: ‘¿Cómo fue trabajar con Joe Pesci?’ Y yo respondo: ‘¿Viste la película? Hicimos tal vez dos escenas juntos. Después estoy yo, en una casa, solo, casi literalmente solo en casa’”, comentó entre risas.

Tras protagonizar en 1994 la comedia familiar ‘Richie Rich’, Culkin sintió con más fuerza el deseo de alejarse del foco mediático.

“Quería salir, quería tener citas, quería juntarme con gente de mi edad, ir a fiestas”, relató.

“No te puedo explicar cuántos bar mitzvá me perdí”, agregó al describir todo lo que sentía que se había perdido durante su infancia.

Según Culkin, nunca buscó convertirse en una celebridad. (Foto: Robin Marchant / Getty Images) / Robin Marchant

El actor también reflexionó sobre la fama y la comparó con algo irreversible. Dijo que “no se puede deshacer lo que ya pasó, no se puede volver a meter la pasta de dientes en el tubo”.

Según explicó, nunca buscó activamente ser famoso: “no estuve tirándole de la manga a mis padres diciendo que quería ser actor. Simplemente empecé, se me dio bien y seguí consiguiendo trabajos”.

Culkin contó que su llegada a la actuación fue casi accidental, cuando acompañó a sus hermanos a audiciones.

“Mi primera audición fue así: contratado, contratado, contratado”, recordó. “Es curioso: esta carrera no la busqué yo, ella me encontró a mí. Por eso también fue por lo que volví más adelante”.

Tras un largo paréntesis, regresó al cine en 2003 con ‘Party Monster’, drama que cuenta el ascenso de Michael Alig (Macaulay Culkin) como el excéntrico rey de la vida nocturna neoyorquina de los 90 y su caída tras cometer un brutal asesinato bajo los efectos de las drogas.

Macaulay Culkin tiene una relación estable y dos hijos con la actriz Brenda Song. (Foto: @brendasong / Instagram)

Más recientemente, el actor habló sobre una posible idea para un nuevo Home Alone. “No sería completamente reacio, pero tendría que ser perfecto”, dijo, imaginando una historia en la que Kevin McCallister es ahora padre y su propio hijo le tiende trampas.

Asimismo, reveló que sus hijos pequeños no saben que él fue Kevin y compartió una anécdota del rodaje original: Joe Pesci lo mordió durante un ensayo.

“Me dejó una marca. Han pasado 35 años y todavía la tengo. Me dio un recuerdo”, bromeó, aclarando que el actor luego se disculpó.

