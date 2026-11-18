La Navidad es una de las épocas del año en las que Macaulay Culkin recibe más muestras de cariño por parte del público. El actor, recordado por interpretar a Kevin McCallister en ‘Mi pobre angelito’ (Home Alone), calcula que durante los meses de noviembre, diciembre y enero las personas lo reconocen hasta diez veces más que en otras temporadas. Sin embargo, hay algo relacionado con aquella película que todavía mantiene en secreto dentro de su propia familia. Sus dos hijos han visto la cinta, pero desconocen un detalle que podría cambiar la manera en que la ven.

En una entrevista con Collider, el actor habló sobre el impacto que mantiene la comedia navideña, estrenada hace 36 años, y explicó por qué continúa dispuesto a ponerse en la piel de Kevin. Para Macaulay Culkin, la película ha adquirido vida propia y se ha convertido en una tradición que pasa de una generación a otra. Ahora, los adultos que crecieron viendo sus aventuras frente a los ladrones Harry y Marv llevan a sus propios hijos a disfrutar de la historia.

Macaulay Culkin en ‘Mi pobre angelito’. | Crédito: 20th Century Fox / Kobal / Shutterstock

Macaulay Culkin regresa como Kevin McCallister en una campaña navideña

El regreso de Macaulay Culkin como Kevin McCallister se concretará a través de una nueva campaña navideña de McDonald’s inspirada en ‘Mi pobre angelito’. La cadena lanzará un menú especial que estará disponible internacionalmente desde el 24 de noviembre y llegará a los restaurantes participantes de Estados Unidos el 1 de diciembre, hasta agotar existencias.

En el mercado estadounidense, cada menú incluirá uno de cuatro diseños coleccionables de medias inspirados en la película. Las opciones de comida dependerán del horario: durante el desayuno se ofrecerá un McGriddles de salchicha, huevo y queso, mientras que para el almuerzo y la cena estará disponible una Big Mac.

La propuesta también recuperará algunos elementos de la historia. Entre ellos figuran las Little Nero’s Pizza McShaker Fries, unas papas fritas inspiradas en la pizzería que aparece en la película, y una salsa llamada Lovely Cheese Pizza Dipping Sauce, que podrá acompañar los McNuggets o las tiras de pollo McCrispy Strips.

Además, McDonald’s venderá por separado el Everything Sundae McFlurry, un postre con chocolate caliente, trozos de Oreo y M&M’s.

Los seguidores de la película que se encuentren en Los Ángeles también podrán participar en el Home Alone Challenge, una experiencia especial programada para el 4 y 5 de diciembre, entre las 5 p. m. y las 10 p. m. (hora del Pacífico). La actividad contará con una piscina de pelotas y un desafío con resortera. Quienes completen el recorrido recibirán gratis el menú especial de ‘Mi pobre angelito’.

¿Qué piensa Macaulay Culkin de volver a interpretar a Kevin McCallister?

El actor recibió con entusiasmo la propuesta de regresar al universo de ‘Mi pobre angelito’. Cuando le preguntaron por su primera reacción ante la colaboración con McDonald’s, respondió que pensó que “ya era hora”.

Macaulay Culkin considera que tanto la película como la comida de la cadena forman parte de esas experiencias familiares que las personas disfrutan una y otra vez. “La comida y la película son, en realidad, comida reconfortante”, comentó durante la conversación con el citado medio.

Su esposa, la actriz Brenda Song, también celebró la colaboración. “Brenda piensa que es realmente genial”, contó Macaulay Culkin, antes de agregar que eso era lo que más le importaba.

El intérprete también bromeó sobre uno de los artículos coleccionables de la campaña: unas medias que llevan su propio rostro. Incluso hizo una referencia humorística a la posibilidad de que los seguidores quieran “caminar sobre su cara” al utilizar el producto.

Sobre la personalidad de Kevin McCallister si fuera un adulto, Macaulay Culkin cree que conservaría su gusto por desafiar a la autoridad. Según explicó, esa actitud es parte de lo que hace que el personaje conecte con los niños, quienes encuentran en él a alguien de su edad capaz de enfrentarse a dos adultos y salirse con la suya.

Calcetines coleccionables de McDonald's de la película ‘Mi pobre angelito’. | Crédito: McDonald's

¿Por qué los hijos de Macaulay Culkin no saben que él protagonizó ‘Mi pobre angelito’?

Una de las revelaciones más curiosas de la entrevista tiene que ver con la familia del actor. Sus dos hijos han visto ‘Mi pobre angelito’, pero todavía no saben que su padre es el niño que interpreta a Kevin McCallister.

“No saben que soy yo”, explicó Macaulay Culkin. Su hijo mayor, Dakota, incluso ha desarrollado una identificación particular con el protagonista de la película. Según contó el actor, el pequeño cree que él mismo es Kevin.

La semejanza física entre Dakota y su padre cuando era niño también ha provocado algunas confusiones. Culkin relató que un primo llegó a ver el póster de la película mientras revisaba un menú y preguntó por qué su hijo aparecía en la imagen.

El actor considera que Dakota comienza a sospechar algo, pero ya imagina cómo podría enterarse de la verdad: probablemente otro niño en el patio de recreo se lo contará antes de que él tenga oportunidad de explicárselo.

Cuando llegue ese momento, Macaulay Culkin planea sentarse con su hijo y tener lo que describió como un momento de confesión.

Por ahora, prefiere conservar la ilusión. El actor comparó la situación con permitir que sus hijos sigan creyendo en Santa Claus durante el mayor tiempo posible. “Quieres conservar esa magia el mayor tiempo posible”, expresó.