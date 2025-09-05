Si tenemos que hablar de artistas que alcanzaron la fama mundial desde muy pequeños, definitivamente debemos mencionar a Macaulay Culkin, quien, debido a esa popularidad, tuvo que afrontar desafíos en su vida personal. Uno de ellos, por ejemplo, fue la mala relación que tenía con su padre Kit Culkin, persona a la que calificó de “monstruo” a la hora de revelar qué fallecido actor cree que fue uno de los primeros en darse cuenta lo que era su progenitor.

Por si no lo sabías, el jueves 4 de septiembre, de acuerdo a People, se estrenó mundialmente el documental ‘John Candy: I Like Me’ como película inaugural del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) de 2025. La actual pareja de Brenda Song participó en aquella producción, dando una revelación sumamente inesperada.

Según el citado medio, Macaulay Culkin indicó en el documental que John Candy, quien falleció a los 43 años tras sufrir un infarto en 1994 y con quien protagonizó la película de 1989 ‘Uncle Buck’ (‘Tío Buck’, en español), fue un gran amigo suyo. Tanto así que cree que él fue una de las primeras personas en darse cuenta que Kit Culkin era “un monstruo”.

John Candy fue un actor cómico canadiense, que realizó la mayor parte de su carrera en los Estados Unidos. (Foto: Steve Schapiro / Corbis vía Getty Images) / Steve Schapiro

“Creo que siempre tuvo ese gran instinto”, expresó Macaulay en el nuevo documental. “Creo que lo vio. Mira, incluso antes de que la ola se desatara y pasara lo de ‘Home Alone’ (‘Mi pobre angelito’ - cinta en la que también participó John Candy), no era difícil ver lo difícil que era mi padre. No era ningún secreto. Ya era un monstruo”, agregó.

Por qué Kit Culkin se convirtió en “un monstruo”, según Macaulay Culkin

Más adelante, el actor de 45 años precisó lo que motivó que su padre cambiara. “De repente, llegaron la fama y el dinero, y se convirtió en un monstruo infame. Ya no era buena persona. Creo que John lo miraba con recelo, como diciendo: ‘¿Todo bien por allá? ¿Te va bien? ¿Buen día? ¿Todo bien? ¿Todo bien en casa? Bien’”, manifestó.

Macaulay Culkin es un actor y músico estadounidense que fue uno de los artistas infantiles más exitosos de la década de 1990. (Foto: Robin Marchant / Getty Images) / Robin Marchant

Para Macaulay Culkin, el comportamiento que llegó a tener John Candy es “un testimonio de la clase de hombre que era”. A su entender, él “simplemente lo cuidaba” en el set, a tal punto que sentía que el fallecido artista tenía una presencia “paternal”.

“Recuerdo que John se preocupaba cuando a mucha gente no le importaba”

“No sucede tan a menudo. De hecho, ocurrió menos con el tiempo. Ojalá hubiera tenido más de eso en mi vida. Es importante recordarlo. Recuerdo que John se preocupaba cuando a mucha gente no le importaba”, aseguró después Macaulay. Debido a esa experiencia con John, la película ‘Uncle Buck’ es especial para él. “Creo que por eso es una de mis actuaciones favoritas, porque creo que se entregó por completo”, subrayó.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí