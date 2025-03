Jamie Lee Curtis es la madrina de Jake Gyllenhaal en el mundo del cine, aunque no de forma religiosa. Ella realmente le tiene un gran cariño al intérprete de ‘Misterio’ en ‘Spider-Man: Far From Home’. Tanto así que fue al estreno de su obra ‘Othello’ en el Teatro Barrymore (New York, Estados Unidos) y ahí se dio cuenta que el actor es “impresionante” en dicha producción.

Jamie Lee Curtis se emocionó por la actuación de Jake Gyllenhaal en la obra teatral ‘Othello’

A través de una publicación en su cuenta de Instagram (@jamieleecurtis), la ganadora del Oscar en la categoría Mejor actriz de reparto (2023) mostró una foto con su querido amigo y dejó en claro que está muy orgullosa del gran artista que se ha convertido Jake, a quien conoce desde hace varios años.

“Ver a gente que conoces de joven convertirse en artistas es una emoción especial. No me imagino cómo se sintieron los padres de Jake y Maggie, ni cómo debieron sentirse los míos cuando yo también empecé a incursionar en las artes oscuras del cine y la televisión”, se lee en la descripción de la imagen.

Jamie Lee Curtis asistió al estreno de ‘Othello’ en el Teatro Barrymore el 23 de marzo de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Foto: Valerie Terranova / Getty Images)

“El teatro en vivo es algo completamente distinto, y mi joven amigo Jake interpreta a ‘Yago’, un personaje atormentador de 400 años, ¡como un artefacto explosivo improvisado humano y emocional! Traicionero, diabólico e incluso divertido por momentos. ¡Él es IMPRESIONANTE en esta nueva producción de ‘Othello’!”, agregó Jamie Lee Curtis.

Jake Gyllenhaal interpreta al villano ‘Yago’ en ‘Othello’. (Foto: Bruce Glikas / Getty Images)

Es necesario mencionar que ‘Othello’, de acuerdo a People, ya ha entrado en los libros de historia de Broadway, pues ha recaudado 2,8 millones de dólares solo en una semana este mes. “Más que cualquier otra obra que haya recaudado en siete días en la Gran Vía Blanca”, recalcó el medio estadounidense.