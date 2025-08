Muchas personas (me incluyo) supimos de la existencia de Margaret Qualley a raíz de su gran actuación interpretando a ‘Sue’ en la película ‘The Substance’ (‘La Sustancia’, en español), donde también trabajó Demi Moore (‘Elisabeth Sparkle’). Pero lo cierto es que ella ha participado en muchas otras películas muy buenas. Debido a ello, sus declaraciones sobre cualquier tema suelen causar un gran impacto. Dicho esto, hoy te cuento que hace poco sorprendió a todos al confesar cómo se sentía en sus relaciones antes de conocer a su esposo Jack Antonoff.

¿Cuándo se casaron Margaret Qualley y Jack Antonoff?

Con respecto a su pareja, tengo que indicarte que es un cantante, compositor y productor discográfico estadounidense. Ella se casó con él en New Jersey el 19 de agosto de 2023, frente a numerosos invitados famosos, incluidos Taylor Swift, Zoë Kravitz y Lana Del Rey, de acuerdo a información brindada por People.

Margaret Qualley y Jack Antonoff confirmaron su relación sentimental en 2022. (Foto: Michael Kovac / Getty Images for Critics Choice Association) / Michael Kovac

Ahora, regresando a sus recientes declaraciones, te comento que la actriz conversó con Cosmopolitan y ahí dejó en claro que, durante mucho tiempo, intentó ser “la chica perfecta de alguien”. Esa situación, afortunadamente, cambió cuando conoció a su actual pareja.

Margaret Qualley es una actriz, bailarina y modelo estadounidense. (Foto: TheStewartofNY / Getty Images) / TheStewartofNY

“Me sentía muy sola”

“En todas las demás relaciones que he tenido, me sentía muy sola porque no estaba con mi pareja, y era como si estuviera buscando algo. Ya no me siento así. Jack me hace sentir segura y cómoda. Pasé tantos años intentando ser la chica perfecta de alguien, y esa chica cambiaba una y otra vez”, aseguró Margaret Qualley.

“Él ha sido la persona que he imaginado toda mi vida”

“Pero no puedo mentirle a Jack. No puedo serlo para él. Se daría cuenta. Así que simplemente tengo que ser yo misma. Él ha sido la persona que he imaginado toda mi vida. Y no lo digo metafóricamente”, agregó la artista, que también expresó que le agradó el hecho de que su parezca tenga un parecido físico con Adam Sandler.

“Mi primer amor fue Adam Sandler en ‘Happy Gilmore’ y ‘Big Daddy’, y he buscado esa esencia toda mi vida. Siempre pienso: ‘Ese es Jack’”, recalcó. Si te preguntas cómo fue que ambos se conocieron, hay que retroceder en el tiempo, pero tampoco tanto.

El lugar en que conoció al amor de su vida

“Enamorarme de Jack fue la sensación más grande que he sentido en mi vida. Nos conocimos justo cuando el COVID estaba a punto de terminar, en la primera fiesta a la que fui. Nos vimos en una azotea y empezamos a hablar sin parar. Dimos varios paseos por la ciudad ese verano”, aseveró.

Películas destacadas de Margaret Qualley

‘Palo Alto’ (2013)

‘The Nice Guys’ (2016)

‘Novitiate’ (2017)

‘Io’ (2019)

‘Once Upon a Time in Hollywood’ (2019)

‘Seberg’ (2019)

‘My Salinger Year’ (2020)

‘Stars at Noon’ (2022)

‘Sanctuary’ (2022)

‘Drive-Away Dolls’ (2024)

‘The Substance’ (2024)

