Luego de haber calificado con singulares palabras su nueva película ‘Wuthering Heights’, Margot Robbie se ha pronunciado sobre otra que también es reciente. Estoy hablando de ‘A Big Bold Beautiful Journey’, que se estrenó en New York el lunes 15 de septiembre. Para ser más exactos, contó cómo Colin Farrell la apoyó mientras estaba embarazada durante el rodaje de esa cinta. Si te interesa saber qué manifestó, no te vayas de aquí.

Justamente en el estreno del filme en ‘La Gran Manzana’, la actriz conversó con People, medio que le preguntó si su coprotagonista le dio un consejo en el tiempo de las grabaciones. Apenas escuchó la interrogante, la artista se animó a decir de qué manera él la ayudó.

Margot Robbie es una actriz y productora australiana que nació el 2 de julio de 1990. (Foto: kena betancur / AFP) / KENA BETANCUR

“Simplemente su trabajo era…”

“Se trataba más bien de los sándwiches con patatas fritas que me proporcionaba. Simplemente su trabajo era proporcionarme una alimentación constante”, expresó Margot Robbie, que dio la bienvenida a su hijo con Tom Ackerley en octubre de 2024.

Colin Farrell y Margot Robbie en el estreno mundial de ‘A Big Bold Beautiful Journey’ en AMC Lincoln Square en la ciudad de New York. (Foto: kena betancur / AFP) / KENA BETANCUR

La vez que describió la maternidad como “lo mejor”

Cabe precisar que la pareja ha decidido tener una vida familiar reservada, manteniendo a su hijo alejado del ojo público y sin revelar su nombre. Pero eso no significa que ella no acepte hablar sobre la maternidad. Precisamente, en agosto de este año te comenté que, en diálogo con Entertainment Tonight, ella describió la experiencia como “lo mejor”.

“Es curioso. Es como si intentaras explicárselo a alguien que tiene hijos. No hace falta porque lo entienden. Si no, probablemente les aburra, así que simplemente piensas que es lo mejor”, manifestó la actriz de 35 años en ese entonces.

Películas destacadas de Margot Robbie

‘The Wolf of Wall Street’ (2013)

‘Focus’ (2015)

‘The Legend of Tarzan’ (2016)

‘Suicide Squad’ (2016)

‘I, Tonya’ (2017)

‘Mary Queen of Scots’ (2018)

‘Once Upon a Time in Hollywood’ (2019)

‘Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)’ (2020)

‘The Suicide Squad’ (2021)

‘Amsterdam’ (2022)

‘Babylon’ (2022)

‘Barbie’ (2023)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí