A menos de un día del estreno de ' A Big Bold Beautiful Journey ‘ , Margot Roobie afirmó que esta nueva producción cinematográfica ha sido especial en su carrera actoral. La celebridad australiana aseguró que, durante el rodaje de esta película, su personaje le hizo recordar emotivamente a su madre, Sarie Kessler, tal como si se tratase de una conexión.

La estrella de Hollywood interpreta a ‘Sarah’ en esta nueva cinta, una mujer que se enamora de David (Colin Farrell) mientras intenta superar la muerte de su madre (Lily Rabe). En una escena, este personaje recuerda cómo su progenitora preparaba puré de papas cada vez que se sentía triste, una situación que, según la propia actriz, tiene cierta similitud con su propia infancia.

“Es curioso, siempre le pedía a mi mamá (Sarie Kessler) que también hiciera puré de papas. Solo estaba en el guion y yo pensaba: ‘Sí, eso es exactamente lo que hacía de niña’. Siempre le decía: ‘¿Podemos hacer puré de papas, por favor?’“, dijo.

Margot Robbie presente en la premiere de esta nueva película de fantasía romántica, junto a Colin Farrell. (Foto: kena Betancur / AFP) / KENA BETANCUR

Debo precisarte que, en esta película, ‘Sarah’ también es madre soltera, un hecho que Margot Robbie lo relacionó con su madre, quien también cuidó a sus hijos por su propia cuenta, ya que también tuvo que afrontar una separación.

“Esta película es especial”

Robbie comentó que, si bien encontró ciertos detalles que le recordaban a su madre Sarie en películas como ‘Barbie’ o ‘Yo, Tonya’, su más reciente proyecto es el que la representa por completo.

“Encuentro a mi madre en todos los proyectos, la verdad, pero sin duda este es especial. Mi personaje también tiene una madre soltera. Leí el guion y recuerdo haberle dicho a Kogonada: ‘La madre de Sarah debería estar muy cansada’, porque esa es la realidad de ser madre soltera”, dijo.

Margot Robbie asegura que, en cada película que protagoniza, le trae recuerdos de su madre. (Foto: AFP)

‘A Big Bold Beautiful Journey’ es la primera película en que aparece Margot Robbie después de dar a luz a su primer hijo con su esposo, Tom Ackerley , a mediados de octubre del 2024.