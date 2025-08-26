La mañana de este martes 26 de agosto el nombre de María Antonieta de las Nieves, conocida como La Chilindrina, volvió a los titulares de los medios de entretenimiento. Esta vez no por un nuevo proyecto artístico ni por alguna aparición pública, sino por un motivo que preocupa a sus seguidores: la actriz de 78 años fue hospitalizada de emergencia tras presentar un complicado problema de salud.

Según informó la revista TVNotas, la recordada estrella de “El Chavo del Ocho” y “El Chapulín Colorado” sufrió una crisis de ansiedad la semana pasada que obligó a su ingreso inmediato en un hospital.

Dentro del centro médico se le practicaron diversos estudios, donde los doctores detectaron que la actriz presentaba bajos niveles de sodio asociados a un deterioro neurológico. Aunque el diagnóstico encendió las alarmas, los especialistas lograron estabilizarla y ponerla bajo observación.

