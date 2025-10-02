Mariah Carey volvió a demostrar que el tiempo pasa, pero su legendaria respuesta sigue más viva que nunca. La cantante de “Obsessed” reapareció este miércoles en el programa Watch What Happens Live de Andy Cohen, donde insistió, dos décadas después, en que todavía no conoce a Jennifer Lopez.

Todo comenzó cuando Cohen le recordó aquella icónica entrevista de 2003 en la televisión alemana taff. Fue ahí donde, al preguntarle por JLo, Carey soltó sin pestañear la frase que se volvió parte de la cultura pop: “I don’t know her” (“No la conozco”). Desde entonces, la expresión ha quedado grabada como una de las sombras más elegantes y virales de la música.

Andy Cohen recordó la entrevista viral de 2003 que unió los nombres de Mariah Carey y Jennifer Lopez. | Crédito: Netflix

El presentador incluso confesó lo mucho que el “no la conozco” se ha convertido en un tema recurrente de conversación en su show. Y Carey, de 56 años, respondió con ironía: “La verdad es que yo estaba siendo honesta cuando lo dije. No sé cómo se volvió algo tan grande, porque la honestidad no suele serlo”.

Pero Cohen no se quedó ahí. Sin mencionar a Jennifer por su nombre, le preguntó directamente: “Para aclarar, ¿sigues sin conocerla, verdad?”. La cantante suspiró y lanzó un comentario que desató carcajadas en el público: “¿Cómo podría de repente conocerla, sabes?”. El estudio estalló en risas y las redes sociales celebraron el momento calificando a Carey como “la reina del shade” e “icónica para siempre”.

El eterno ida y vuelta con Jennifer Lopez

Aunque Jennifer Lopez no ha respondido por ahora, no es la primera vez que se cruza con este tema. En 2016, durante el programa de Wendy Williams, la protagonista de 'Hustlers’ aseguró que Carey era “olvidadiza” y que sí se habían visto “muchas veces”. Mariah, sin embargo, volvió a reafirmar ese mismo año: “No la conozco. ¿Qué se supone que debo decir?”.

El nuevo capítulo de este cruce demuestra que, para Carey, la respuesta no ha cambiado ni un poco en más de dos décadas.

Jennifer Lopez ya había respondido años atrás a Mariah Carey diciendo que la cantante era “olvidadiza”. | Crédito: Michael Buckner / Penske Media via Getty Images / Michael Buckner

Más confesiones de Mariah Carey

Además de hablar sobre JLo, Mariah también tocó otros temas polémicos. Confirmó que hay algo de verdad en el rumor de que Eminem le pidió que interpretara a su madre en '8 Mile’, lo que habría desatado la conocida rivalidad entre ambos. “No me importa. Lo que haya dicho, está bien. Es una letra de rap”, dijo con indiferencia.

Y, entre risas, no dejó pasar el curioso detalle de que su exesposo Nick Cannon asegurara sus partes íntimas por 10 millones de dólares: “Señor, ayúdame”, comentó con ironía.

