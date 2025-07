Un trauma que arrastra desde su niñez. La actriz y cantante costarricensemexicana Maribel Guardia se animó a compartir uno de los momentos más dolorosos de su vida y que la llevó a tomar una radical decisión. Y es que ella durante mucho tiempo se negó a ser madre, pero luego logró superar sus temores y traer al mundo a Julián Figueroa, quien lamentablemente falleció a los 27 años. Aquí los detalles que ella misma reveló.

Todo se dio durante una conversación con la empresaria Adriana Gallardo en su podcast ‘ChingonaMente’ en donde no solo habló abiertamente de su maternidad, sino que abrió su corazón y mente para recordar aquellas situaciones que más la marcaron.

Maribel Guardia revela que no quería ser madre: ¿por qué?

La razón detrás de esa decisión fue haber quedado huérfana a los 9 años. En su testimonio, compartió parte de lo que vivió tras la pérdida de su madre Rita a tan corta edad a causa de la leucemia, un tipo de cáncer a la sangre.

“Yo no quería tener hijos porque yo me quedé huérfana a los 9 años. Yo tenía 9 años y mi mamá tenía cáncer (…) Recuerdo perfectamente la última vez que la vi porque yo iba para la escuela, yo la beso, ella me da la bendición. Ese es el último beso que tuve de mi madre. Entra al hospital y cuando llego veo a mi hermana con dos personas derrumbada llorando y mi mamá había muerto”, recordó sobre ese impactante capítulo de su vida.

Con sólo nueve años, la actriz se enfrentó a un dolor que ningún niño debería de vivir, pues su madre biológica, Rita, falleció a causa de leucemia. (Foto: @maribelguardia / Instagram)

Ese momento fue tan fuerte que soñó con su mamá durante 9 noches hasta que un día dejó de verla en sueños, lo que también le causó un gran dolor.

“Soñé con mi madre por nueve noches, que volábamos juntas, que estábamos junto a un río vestidas de blanco. Después de nueve noches, ya no vuelvo a soñar con ella y le empiezo a agarrar un horror al cadáver de mi mamá”, relató visiblemente afectada.

Esto la impactó de sobremanera, más aún porque estaba muy pequeña y su madre era su gran compañera: “Para un niño es muy duro ver un cadáver y no entender que tu mamá que te abrazaba, que te besaba, ya no te toca, ni te habla, ni te besa. Yo creo que es un rompimiento horrible”.

El fragmento de la entrevista fue compartido por Adriana Gallardo en sus redes sociales donde detalló: “Cuando somos niños, la forma en la que enfrentamos el duelo puede marcar nuestra vida para siempre. @maribelguardia vivió esa pérdida desde muy pequeña, y hoy nos comparte cómo sanó una herida que nunca se olvida”.

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, falleció el domingo 9 de abril de 2023 en su casa en Ciudad de México. Tenía 27 años. (Foto: @maribelguardia / Instagram)

¿Quién fue la figura materna para Maribel Guardia?

A lo largo de su carrera, Maribel Guardia ha presentado a Vilma Chacón como su madre, pero en realidad es su hermana mayor. “Es mi hermana Mima, me crió como a una hija cuando murió nuestra mamá Rita”, explicó la actriz tras la confusión de sus seguidores.

Esta confesión de la actriz llega en momentos en los que sigue afrontando un proceso legal con su nuera Imelda Tuñón, por la custodia de su nieto, José Julián.

Además, recientemente surgieron rumores que indicaban un supuesto diagnóstico de leucemia, la misma enfermedad que le quitaría la vida a su mamá. “Estoy maravillosamente bien, me hago exámenes todo el tiempo y, Dios bendito, siempre salgo sana. Les voy a dar lata durante mucho tiempo y les agradezco que se preocupen por mí. No hagan caso de la gente sin escrúpulos, qué horror”, afirmó mediante un video en sus redes sociales.

