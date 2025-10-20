Mark David Chapman, el hombre que asesinó a John Lennon en 1980, habló recientemente ante la junta de libertad condicional y confesó que el motivo detrás del crimen fue un deseo egoísta de alcanzar fama.

“Esto fue por mí y solo por mí, lamentablemente, y tuvo todo que ver con su popularidad”, declaró Chapman, de 70 años. “Mi crimen fue completamente egoísta”.

Estas declaraciones se dieron a conocer a pocos días de que se cumplan 45 años del asesinato del exintegrante de The Beatles.

Chapman, quien disparó y mató a Lennon frente al edificio Dakota en Nueva York el 8 de diciembre de 1980, dijo a la junta que actuó movido por una necesidad desesperada de reconocimiento.

Durante su audiencia de libertad condicional, aseguró que actuó por motivos egoístas relacionados con la fama y no por razones políticas o personales. (Foto: HO / New York State DOC / AFP)

Cuando le preguntaron por qué quiso asesinarlo, respondió: “Para ser famoso, para ser algo que no era”.

“Y entonces me di cuenta: hay un objetivo aquí. No tengo que morir y puedo ser alguien. Había caído tan bajo”, agregó.

Según el New York Post, medio que obtuvo una transcripción de la entrevista, esta fue la decimocuarta solicitud de libertad condicional de Chapman. Su pedido fue rechazado nuevamente.

Durante la audiencia, Chapman reconoció que admiraba al personaje Holden Caulfield del libro 'El guardián entre el centeno’ y creía que Lennon era un “farsante”. Contó que viajó desde Hawái a Nueva York con la intención de matarlo meses antes del crimen. Esperó al músico fuera de su residencia en octubre de 1980, pero Lennon nunca apareció. Además, confesó que regresó dos meses después “después de que la compulsión empezó a crecer de nuevo”.

Aunque Chapman pidió person por el asesinato de Lennon, las autoridades consideraron que no mostró remordimiento. (Foto: Raph GATTI / AFP)

Chapman relató que el día del asesinato sintió que ese sería el momento definitivo. “Esa mañana del día 8, simplemente lo supe. No sé cómo lo supe, pero sabía que ese iba a ser el día en que lo conocería y lo mataría”, dijo. Cuando John Lennon bajó de una limusina junto a su esposa Yoko Ono, Chapman le disparó cuatro veces por la espalda. Horas antes, el músico le había firmado un álbum.

Durante la audiencia, Chapman expresó remordimiento y se dirigió a los seguidores del artista: “Este era un ser humano”, dijo sobre Lennon.

“Aquí estoy viviendo mucho más, y no solo su familia, sino sus amigos y los fans, les pido perdón por la devastación que causé, la agonía que deben haber atravesado. No pensé en eso en absoluto en el momento del crimen, no me importaba”, agregó.

Sin embargo, la junta concluyó que Chapman no mostró “remordimiento genuino ni empatía significativa”. Por ese motivo, se le negó nuevamente la libertad condicional. Su próxima audiencia será en 2027.

Chapman seguirá en prisión y volverá a solicitar su libertad en 2027. (Foto: NYC PD / PA FILES / AFP)

Chapman cumple una condena de 20 años a cadena perpetua y actualmente pasa sus días leyendo la Biblia, jugando voleibol con otros reclusos y manteniendo contacto con su esposa Gloria, con quien lleva 46 años de matrimonio.

A pesar de haber admitido que mató a Lennon para obtener notoriedad, ahora afirma que no desea ninguna atención pública.

“No tengo ningún interés en ser famoso”, declaró. “Métanme debajo de la alfombra en algún lugar. No quiero ser famoso nunca más, punto”.

