Debido a la gran fama que posee Mark Hamill, él no solo impacta cuando interpreta a algún personaje. También lo hace cuando brinda una declaración sobre un determinado tema. Dicho ello, en esta ocasión te comento que hace poco reveló por qué no le dio consejos a Ryan Gosling sobre cómo asumir un papel protagónico en ‘Star Wars’. Sus palabras sorprendieron a muchos.

Primero que nada, recordemos que Hamill, durante muchos años, ‘dio vida’ a ‘Luke Skywalker’ en la mencionada franquicia, por lo que luego de que se anunciara que su colega de 44 años protagonizará la próxima película de la saga ‘Star Wars: Starfighter’, varios creyeron oportuno que el experimentado artista le brindara ciertas recomendaciones, pero ese no ha resultado ser el pensamiento del actor.

“He sido fan suyo”

Precisamente, el tema fue abordado por él cuando conversó con People en el Festival de Cine SCAD Savannah, el miércoles 29 de octubre. “He sido fan suyo y me convertí en superfan cuando interpretó a ‘Beavis’ en ‘Saturday Night Live’”, comenzó diciendo Mark aquella vez.

Luego le preguntaron directamente si le había dado algún consejo a Ryan Gosling por confirmarse su participación en ‘Star Wars: Starfighter’. “No, ninguno de ellos (se refiere al equipo de producción) necesita mis consejos. Les está yendo de maravilla. Ya tuve mi momento. Ahora les pediré consejo a ellos”, aseguró.

Cabe mencionar que la cinta en cuestión todavía está en etapa de producción. De acuerdo a la citada fuente, se prevé que se estrene en cines el 28 de mayo de 2027. El director de la nueva entrega es nada más y nada menos que Shawn Levy, quien fue la persona encargada de anunciar a Ryan Gosling como la ‘estrella’ del filme.

Películas de ‘Star Wars’ donde Mark Hamill interpretó a ‘Luke Skywalker’

‘Star Wars: Episode IV – A New Hope’ (1977)

‘Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back’ (1980)

‘Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi’ (1983)

‘Star Wars: Episode VII – The Force Awakens’ (2015)

‘Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi’ (2017)

‘Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker’ (2019)

