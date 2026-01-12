Varias figuras de Hollywood aprovecharon la alfombra roja de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) para manifestar públicamente su postura contra ICE, luego de la muerte de Renee Good, ocurrida el miércoles tras un incidente con un agente de Immigration and Customs Enforcement. Entre quienes se pronunciaron estuvieron Mark Ruffalo, Wanda Sykes y Jean Smart, además de otras celebridades presentes en la gala. Ruffalo, Sykes, Smart, Ariana Grande y Natasha Lyonne llevaron en la solapa un pin con el mensaje “Be good” como señal de protesta. El gesto buscó visibilizar su rechazo a las políticas y acciones de ICE durante uno de los eventos más mediáticos de la industria del entretenimiento.

Wanda Sykes habló con Variety en la alfombra roja sobre el significado del pin. “Por supuesto que esto es para la madre que fue asesinada por un agente de ICE”, dijo la actriz sobre el tiroteo ocurrido en Minnesota.

“Sé que hoy la gente está manifestándose y todo eso, y tenemos que hablar. Necesitamos salir y cerrar este gobierno canalla porque es simplemente horrible lo que le están haciendo a la gente”, agregó.

Jean Smart también expresó su preocupación antes de ganar el premio a mejor actriz en una serie de comedia o musical.

Las celebridades llevaron pines con el mensaje “Be good” como símbolo de protesta contra la agencia y sus prácticas. (Foto: Michael Tran / AFP)

En diálogo con Entertainment Tonight, afirmó que “todo está en cierto modo eclipsado por todo lo que está sucediendo ahora en nuestro país”.

“Siento que estamos en un punto de inflexión en este país”, agregó, destacando la importancia de mantener la calma y el coraje ante la situación.

La actriz defendió su decisión de hablar de temas sociales y políticos durante el evento.

“Sé que hay gente a la que le molesta que los actores aprovechen la oportunidad para hablar sobre temas sociales y políticos, pero yo no estoy aquí ahora hablando como actriz. Estoy aquí hablando como ciudadana y madre, y espero que la gente entienda eso”, explicó.

En otra entrevista con Variety reiteró: “No creo que mi opinión importe más que la de nadie... si tienes sentimientos fuertes sobre algo... deberías hacerlo”.

En entrevistas y discursos, destacaron la importancia de hablar como ciudadanos y reflejar inquietudes sobre la situación actual del país. (Foto: Michael Tran / AFP)

Durante su discurso de aceptación, Smart volvió a aludir al contexto social con estas palabras: “Hay muchas cosas que se podrían decir esta noche. Dije mi perorata en la alfombra roja, así que no lo haré aquí. Pero gracias. Hagamos todos lo correcto. Creo que todos en sus corazones saben qué es lo correcto, así que hagamos lo correcto”.

La campaña #BeGood, impulsada por organizaciones como Marmot, Move On y National Domestic Workers Alliance, busca honrar tanto a Renee Good como a Keith Porter, fallecido tras un incidente con un agente de ICE en Los Ángeles.

Su objetivo es recordar a las personas “ser buenos unos con otros ante semejante horror: ser buenos ciudadanos, vecinos, amigos, aliados y humanos”, recibiendo el respaldo de la ACLU, que sostuvo que “ICE no está haciendo que nuestras comunidades sean más seguras” y que está “trayendo caos a nuestras calles”.

Distintas organizaciones unieron esfuerzos para protestar en contra de los actos llevados a cabo por ICE. (Foto: Kerem YUCEL / AFP)

El caso, como se recuerda, generó reacciones encontradas. Mientras el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que la muerte de Good fue un acto de defensa propia ante un supuesto intento de ataque, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, rechazó esa versión con dureza.

“Después de haber visto el video, quiero decírselo a todo el mundo directamente, eso es una tontería... Este fue un agente que usó imprudentemente el poder y provocó que alguien muriera o fuera asesinado. Lárguense de Minneapolis. No los queremos aquí”, declaró Frey.

Todos los ganadores de los Golden Globes 2026

Revisa a continuación la lista de los ganadores de la 83.ª edición de los Golden Globes 2026, celebrada el pasado 11 de enero:

Cine

Mejor Película (Drama): Hamnet

Mejor Película (Comedia o Musical): One Battle After Another

Mejor Dirección: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Mejor Actriz (Drama): Jessie Buckley (Hamnet)

Mejor Actor (Drama): Wagner Moura (El agente secreto)

Mejor Actriz (Comedia o Musical): Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Mejor Actor (Comedia o Musical): Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Mejor Actriz de Reparto: Teyana Taylor (One Battle After Another)

Mejor Actor de Reparto: Stellan Skarsgård (Sentimental Value)

Mejor Película Animada: KPop Demon Hunters

Mejor Película de Habla No Inglesa: El agente secreto (Brasil)

Mejor Guion: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Mejor Banda Sonora: Ludwig Göransson (Sinners)

Mejor Canción Original: “Golden” (KPop Demon Hunters)

Logro Cinematográfico y de Taquilla: Sinners

Televisión

Mejor Serie (Drama): The Pitt

Mejor Serie (Comedia o Musical): The Studio

Mejor Miniserie o Película para TV: Adolescence

Mejor Actriz (Drama): Rhea Seehorn (Pluribus)

Mejor Actor (Drama): Noah Wyle (The Pitt)

Mejor Actriz (Comedia o Musical): Jean Smart (Hacks)

Mejor Actor (Comedia o Musical): Seth Rogen (The Studio)

Mejor Actriz (Miniserie o Película para TV): Michelle Williams (Dying for Sex)

Mejor Actor (Miniserie o Película para TV): Stephen Graham (Adolescence)

Mejor Actriz de Reparto (TV): Erin Doherty (Adolescence)

Mejor Actor de Reparto (TV): Owen Cooper (Adolescence)

Mejor Actuación en Stand-Up Comedy: Ricky Gervais (Mortality)

