El Super Bowl LX no solo tiene a Bad Bunny como protagonista musical. La edición número 60 del gran juego de la NFL, que enfrenta este domingo 8 de febrero a los Seattle Seahawks contra los New England Patriots en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, cuenta con una alineación que incluye a Green Day, Charlie Puth, entre otros artistas. Así, mientras el reggaetonero boricua prepara un Halftime Show que promete hacer historia, cada una de estas figuras aporta un perfil distinto y potente al espectáculo. A continuación, te cuento todo lo que debes saber sobre ellas.

Vale precisar que la transmisión del Super Bowl 2026 se realiza en territorio estadounidense vía NBC, Telemundo, Peacock y Universo.

Además, el kickoff (patada inicial del partido) está programado para las 3:30 p.m. (PT) / 6:30 p.m. (ET).

ADEMÁS DE BAD BUNNY: ¿QUIÉNES SON LOS ARTISTAS QUE CANTAN EN EL SUPER BOWL LX?

1. Green Day

La banda de punk rock californiana inaugura el evento con una ceremonia de apertura que le rinde homenaje a seis décadas de historia del campeonato.

Y es que Green Day, agrupación formada en la zona de East Bay, en el Área de la Bahía de San Francisco, ayudará a presentar en el campo a generaciones de jugadores nombrados como los Más Valiosos (MVP) del Super Bowl.

Billie Joe Armstrong, vocalista del trío que completan Mike Dirnt y Tré Cool, no ocultó su entusiasmo.

“Estamos súper emocionados de abrir el Super Bowl 60 justo en nuestro patio trasero. Es un honor dar la bienvenida a los MVPs que han dado forma a este deporte y abrir la noche para fanáticos de todo el mundo. ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos a hacer ruido!”, declaró el cantante en un comunicado oficial.

2. Charlie Puth

Charlie Puth, por su parte, es el encargado de interpretar “The Star-Spangled Banner” (el himno nacional de Estados Unidos) antes del inicio del juego.

Esta presentación en el Super Bowl LX llega en un momento clave de su trayectoria: precede al lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, “Whatever’s Clever!”, programado para el 27 de marzo del 2026.

3. Brandi Carlile

Por otro lado, la cantautora Brandi Carlile le pone voz a “America the Beautiful”, la balada patriótica que tradicionalmente se canta antes del himno.

Con 11 Grammys y una nominación a los Premios Oscar en su haber, ella se ha consolidado como una de las figuras más respetadas de la música folk y Americana en EE. UU.

Brandi Carlile es una influyente cantautora y productora estadounidense (Foto: Henry Nicholls / AFP)

4. Coco Jones

La cantante Coco Jones interpreta “Lift Every Voice and Sing”, tema conocido como el himno negro de Estados Unidos.

Su presencia en el Super Bowl 2026 corona una transformación artística notable: de estrella infantil de Disney Channel pasó a convertirse en una de las voces más celebradas del R&B contemporáneo.​

Coco Jones es una de las grandes protagonistas del Super Bowl LX (Foto: Michael Tran / AFP)

5. La invitada de Bad Bunny

Una de las presencias más significativas del evento no cantará, pero sí se hará notar: Celimar Rivera Cosme, intérprete sorda puertorriqueña, acompañará a Bad Bunny en el escenario del Halftime Show para traducir sus letras en Lengua de Señas Puertorriqueña (LSPR).

Este es un sistema distinto del Lenguaje de Señas Americano (ASL) en su gramática, ritmo e identidad cultural, por lo que ella está lista para hacer historia.

