No estuvo presente en los MTV VMAs 2025 al igual que su gran amiga Taylor Swift pese a ser nominada en dos categorías por sus colaboraciones con su novio Benny Blanco, pero sí que regaló una romántica fotografía en Instagram en uno de los momentos más emocionantes de su vida: la preparación de su boda. La cantante Selena Gomez está en la cuenta regresiva para su matrimonio que, según información difundida, está previsto para los últimos días de septiembre. Aquí te cuento detalles de lo que compartió en su cuenta personal y de lo que se sabe sobre el evento que se maneja bajo siete llaves.

La fundadora de Rare Beauty y el productor musical se comprometieron en diciembre de 2024 y todo parece indicar que la gran celebración podría tener lugar en Montecito, California. “Se ha pedido a todos los invitados que traigan sus maletas para pasar el fin de semana”, dijo la fuente al periódico británico Daily Mail.

Selena Gomez demuestra todo su amor por Benny Blanco

Luego de que ambos disfrutaran de sus respectivas despedidas de solteros, ella en Cabo San Lucas, México y él en Las Vegas, Estados Unidos, ahora los planes están enfocados en hacer de su boda el día más especial y, como adelanto, ella se animó a compartir una profunda reflexión de cómo son sus días al lado de Benny Blanco.

“Nadie me hace reír como tú”, es la frase que acompaña una fotografía en la que lo mira mientras tiene una rodaja de naranja en la boca.

Selena Gomez compartió una romántica foto junto a su prometido Benny Blanco. (Foto: @selenagomez / Instagram)

¿Cuándo es la boda de Selena Gomez y Benny Blanco?

La pareja se comprometió en diciembre de 2024, tras más de un año de noviazgo. Él le propuso matrimonio con un anillo que la estrella de ‘Only Murders in the Building’ ayudó a diseñar, y que luce un diamante marquesa en un guiño a su canción “Good For You”. En las últimas semanas varias fuentes confirmaron al Daily Mail que la pareja se casará en septiembre de 2025 y, según TMZ, los preparativos están encaminados para que el evento sea la última semana de este mes en la exclusiva zona de Montecito y Santa Bárbara, en California. Sin embargo, el lugar exacto de la ceremonia permanece en absoluto secreto, tanto que ni siquiera los invitados conocen la ubicación.

Durante una aparición en ‘Therapuss con Jake Shane’ en agosto, Gomez dijo que estaba “muy emocionada” por casarse con Blanco . “De verdad, nunca me había sentido tan segura de algo” y, aunque ambos están enfocados en sus proyectos personales, aseguró que abordarán “todos los detalles importantes” cuando sus agendas coincidan.

