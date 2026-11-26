Bien dicen que la vida de un actor no es sencilla, que conlleva una enorme exigencia física, mental y emocional y que las constantes jornadas de grabaciones hacen que se pierdan grandes momentos significando un sacrificio de la parte personal porque se dificulta el mantener una rutina estable o compartir tiempo con familia y amigos y eso lo sabe muy bien el actor estadounidense Matt Damon. Él no dudó en confesar el impacto que tuvo el rodaje de ‘La Odisea’ (“The Odyssey”) en su hogar ya que “estuve fuera más tiempo que nunca” y fue “difícil volver a la normalidad”. En esta nota te brindo más detalles de cómo retomó el camino junto a su esposa Luciana Barroso y sus cuatro hijas.

La adaptación de Homero del guionista y director Christopher Nolan llegó a la pantalla grande en julio de 2026 con un elenco de lujo que también incluía a Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong’o, Charlize Theron y Jon Bernthal.

Damon le dio vida a ‘Odiseo’ en una producción rodada en formatos de gran formato como IMAX y cuya taquilla superó los 1,800 millones de dólares a nivel mundial; sin embargo, tuvo un gran impacto en su vida familiar.

Matt Damon interpreta a Odiseo (Ulises) en La Odisea, la película épica de acción escrita, dirigida y producida por Christopher Nolan y estrenada el 17 de julio de 2026. (Foto: Phillip Faraone/Getty Images for Universal Pictures) / Phillip Faraone

Volver a casa tras el rodaje de ‘La Odisea’ fue “difícil”

El también productor confesó que “el sistema familiar que dejaste tuvo que aprender a funcionar sin ti y luego tuviste que encontrar tu lugar de nuevo”, por lo que no dudó en afirmar que fue “difícil volver a la normalidad” junto a su esposa Luciana y sus hijas Alexia, Isabelle, Gia y Stella.

“Durante años, las niñas me acompañaron. Viajábamos como un circo familiar”, aseguró a People, pero esta vez “estuve fuera de casa más que nunca” ya que la película se grabó en Marruecos, Grecia, Italia, Escocia, Islandia, el Sáhara Occidental y Malta (además de Los Ángeles).

El gran amigo de Ben Affleck agregó que “una vez que terminaron sus estudios, pudieron venir (…) Pero el regreso a casa siempre es... creo que si hablas con otros actores sobre ello, todos lo llamamos ‘reingreso’”.

Matt Damon y Luciana Barroso tienen cuatro hijas Alexia (de una relación anterior de ella), Isabelle, Gia y Stella.(Foto: Christian Thompson/Disneyland Resort via Getty Images) / Handout

Esto también fue apoyado por su compañero de reparto, John Leguizamo quien agregó que “vuelves a ser como un civil (…) La reinserción es un proceso difícil porque la familia se acostumbró a tu ausencia y ahora estás ahí y quieres hablar y pasar tiempo con ellos (…) Todo el mundo tiene una vida. ‘Papá, no puedo. Tengo clase. Tengo esto, tengo aquello’. Y yo pienso: ‘¡Oh, guau!’”.

De esta manera Matt Damon dejó en claro que el sistema familiar aprende a funcionar sin él durante su ausencia, por lo que al regresar tiene que volver a acomodarse y encontrar su espacio en el día a día, pero que hay algo que no cambia por nada: en su casa mantienen como regla no negociable cenar juntos todas las noches para estar presentes.

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