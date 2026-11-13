Matt Damon ha participado en algunas de las películas más reconocidas de Hollywood, pero su trayectoria también está marcada por proyectos que decidió no aceptar. Durante una entrevista con GQ, el actor recordó una de esas oportunidades: pudo protagonizar una comedia que posteriormente conquistó al público, aunque terminó convencido de que no era el camino que debía tomar. Lo curioso es que, cuando leyó el guion por primera vez, la historia le había causado tanta gracia que incluso quiso compartirla con sus amigos durante una cena. Sin embargo, mientras evaluaba la propuesta, comenzó a darle demasiadas vueltas a la decisión y finalmente se apartó del proyecto.

¿Qué película rechazó protagonizar Matt Damon?

La película en cuestión fue Ted, la comedia dirigida por Seth MacFarlane y protagonizada por Mark Wahlberg. La historia sigue a John Bennett, un hombre adulto cuya vida está marcada por la presencia de su oso de peluche, que cobró vida durante su infancia y se convirtió en su compañero inseparable.

El actor Matt Damon recordó que se rio tanto al leer el guion de Ted que compartió fragmentos con sus amigos. | Crédito: Universal Pictures

Damon recordó que disfrutó mucho el guion cuando tuvo la oportunidad de leerlo. De hecho, le pareció tan divertido que llevó el libreto a una cena y comenzó a leer algunos fragmentos en voz alta para sus amigos. La propuesta le había causado una impresión muy positiva, pero eso no fue suficiente para que aceptara el papel.

En aquel momento, el actor se encontraba trabajando en True Grit (Temple de Acero) y empezó a analizar la posibilidad de participar en la comedia. En lugar de dejarse llevar por la primera impresión que le había provocado el libreto, comenzó a cuestionar distintos aspectos de la historia y terminó descartando la oportunidad.

¿Por qué Matt Damon decidió rechazar el papel de Ted?

Durante la conversación con GQ, Damon reconoció que pensó demasiado la propuesta. El actor explicó que se complicó más de la cuenta al evaluar el proyecto, hasta convencerse de que el oso de peluche podía ser el personaje más interesante de la película.

Su decisión también tuvo una dimensión personal que recordó durante la entrevista. Ted se rodó en Boston, una ciudad que le habría permitido pasar aproximadamente seis meses cerca de su casa, de su familia y de su padre, quien ya falleció.

Por eso, al mirar hacia atrás, Damon reconoció que dejó pasar una oportunidad que también le habría permitido compartir más tiempo con sus seres queridos. No obstante, evitó presentar la decisión como un arrepentimiento absoluto y destacó que Mark Wahlberg fue la elección adecuada para el personaje.

La película se rodó en Boston, una ciudad donde Damon habría podido pasar más tiempo con su familia. | Foto por IMAGE PRESS AGENCY / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

¿Matt Damon se arrepiente de haber rechazado Ted?

El actor reconoció que todavía recuerda aquella decisión, aunque también dejó claro que no considera que hubiera podido hacer una película mejor que la que finalmente llegó a los cines. En su opinión, Wahlberg hizo un gran trabajo con el papel y encajó perfectamente en la historia.