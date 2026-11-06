La ceremonia de los Oscar 2024 fue una noche inolvidable para el equipo de Oppenheimer, la película protagonizada por Matt Damon que terminó conquistando siete estatuillas. Sin embargo, el actor vivió aquellos días de una manera muy diferente a la de sus compañeros de reparto. Mientras Hollywood se preparaba para una de sus celebraciones más importantes, él permanecía en casa junto a su esposa, Luciana Barroso, quien atravesaba un delicado problema de salud. ¿Qué ocurrió exactamente una semana antes de la gala y por qué decidieron mantenerlo en privado durante tanto tiempo?

En una entrevista concedida a la revista GQ, el intérprete habló por primera vez de aquel episodio familiar y reveló que su esposa había sufrido un aneurisma cerebral, una dilatación anormal de la pared de una arteria del cerebro que puede provocar una hemorragia si llega a romperse. La situación fue tan delicada que Luciana tuvo que someterse a una operación cerebral apenas siete días antes de la entrega de premios.

“Tuvimos un momento muy aterrador cuando mi esposa sufrió un aneurisma cerebral. Gracias a Dios, está perfectamente bien, pero le operaron del cerebro la semana anterior a los Oscar”, recordó Damon.

La intervención coincidió con los preparativos de la ceremonia en la que Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan, se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche. La producción obtuvo siete premios, incluidos los de mejor película y mejor director. Pese a la importancia del acontecimiento para su carrera, Damon tenía una prioridad mucho más cercana: acompañar a Luciana durante su recuperación.

Matt Damon contó cómo acompañó a Luciana Barroso durante su recuperación de una operación cerebral. | Foto por IMAGE PRESS AGENCY / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

¿Por qué Matt Damon no acudió a los Oscar 2024?

La ausencia del actor en la ceremonia llamó la atención, especialmente porque formaba parte del elenco de una de las películas más destacadas de aquella edición. Sin embargo, la decisión de quedarse en casa respondió a las circunstancias que atravesaba su esposa.

Damon prefirió estar junto a Luciana después de la operación y evitar que los compromisos profesionales interfirieran en su recuperación. La pareja no asistió a la entrega de premios, aunque sí terminó acudiendo a la fiesta posterior, en una decisión que tuvo mucho que ver con la propia iniciativa de ella.

Según contó el protagonista de El caso Bourne, aquella celebración fue la primera noche en la que Luciana se sintió con suficientes fuerzas para levantarse y recuperar parte de su energía.

“Fue la primera noche que se sintió lo suficientemente bien como para levantarse y recuperó su energía. Me sorprendió, se puso un vestido y fuimos a la fiesta posterior”, relató.

Para Damon, aquel gesto tuvo un significado especial, no solo por el esfuerzo que hizo su esposa durante su recuperación, sino también porque ambos recordaban una experiencia anterior en la que él se había perdido otra importante ceremonia de los Oscar.

Matt Damon recordó el gesto de Luciana Barroso para asistir juntos a la fiesta posterior a los Oscar. | Foto por GREG BAKER / AFP

¿Qué episodio de 2007 recordó Luciana Barroso antes de la fiesta?

La historia se remonta a 2007, cuando Infiltrados, dirigida por Martin Scorsese, consiguió el Oscar a mejor película. En aquella ocasión, Matt Damon tampoco estuvo presente en la gala, aunque por un motivo muy diferente: se encontraba trabajando en el rodaje de El ultimátum de Bourne y vivía en Miami junto a Luciana, con quien acababa de tener a su hija Isabella.

El matrimonio siguió la ceremonia desde la cama, especialmente pendiente de que Scorsese consiguiera el reconocimiento a mejor director. Sin embargo, cuando Infiltrados también obtuvo el premio a mejor película, el actor se dio cuenta de que se había perdido una noche importante.

“Me giré hacia Lucy y le dije: ‘Mierda, deberíamos estar allí’”, recordó.

En las semanas siguientes, Damon recibió numerosas llamadas de compañeros que no entendían por qué había faltado a la celebración. Aquel recuerdo permanecía presente en la pareja y volvió a cobrar importancia cuando llegó la edición de 2024.

Esta vez, pese a que todavía estaba recuperándose de una operación cerebral, Luciana no quería que la historia se repitiera. “Esta vez vamos a salir”, le dijo a su marido.

El actor calificó aquella decisión como un gesto “muy heroico y significativo”, especialmente por el momento que atravesaban. Así, después de permanecer a su lado durante los días más difíciles, ambos terminaron compartiendo parte de una noche que inicialmente parecía que pasarían en casa.