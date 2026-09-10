Matthew McConaughey y Woody Harrelson llevan décadas siendo amigos y compañeros de trabajo, pero durante años también han estado vinculados por un curioso rumor: la posibilidad de que en realidad sean medio hermanos. La teoría, que nació a partir de algunos detalles sobre la historia familiar de ambos actores, volvió a cobrar protagonismo durante la reciente aparición de McConaughey en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. El programa tenía como objetivo promocionar Brothers, la nueva serie que reúne nuevamente a los dos intérpretes, pero la conversación rápidamente tomó otro rumbo.

De dónde surge el rumor de que Matthew McConaughey y Woody Harrelson son hermanos

Durante su conversación con Jimmy Fallon, McConaughey explicó que el origen del rumor está relacionado, en parte, con su propia madre. Según contó el actor, ella había dicho que conocía al padre de Woody Harrelson a finales de la década de 1960. Ese dato fue suficiente para que la teoría comenzara a llamar la atención, especialmente por el momento en que supuestamente ocurrió ese encuentro.

Fallon llevó la historia un paso más allá al señalar que ese supuesto encuentro habría ocurrido nueve meses antes del nacimiento de McConaughey. El dato abrió la puerta a una serie de coincidencias que ambos actores decidieron seguir como si estuvieran resolviendo un misterio, aunque en ningún momento se presentó como una prueba de que exista un vínculo biológico entre ellos.

Woody Harrelson y Matthew McConaughey protagonizan y son productores ejecutivos de “Brothers”, que se estrena el miércoles 23 de septiembre de 2026 en Apple TV. | Crédito: Apple

La conversación también tomó en cuenta la situación matrimonial de los padres de McConaughey. El actor explicó que, durante el periodo en el que supuestamente habría sido concebido, sus padres estaban atravesando su segundo divorcio. Ese detalle hizo que la teoría resultara todavía más llamativa para quienes han seguido el rumor.

¿Matthew McConaughey y Woody Harrelson son hermanos?

La respuesta de McConaughey fue clara respecto a lo que piensa sobre la posibilidad de que sean hermanos. El actor contó que sus respectivos hijos incluso han alimentado la curiosidad familiar, pues los hijos de Harrelson lo llaman “tío Matthew” y los de McConaughey llaman “Woody” al actor.

Según explicó McConaughey, los hijos comenzaron a investigar la historia familiar y encontraron que el periodo en el que él habría sido concebido coincidía con el segundo divorcio de sus padres. Incluso mencionó la existencia de un supuesto recibo que forma parte de las historias familiares relacionadas con aquel momento.

Matthew McConaughey y Woody Harrelson protagonizan "Brothers", que se estrena el miércoles 23 de septiembre de 2026 en Apple TV. | Crédito: Apple

La posibilidad llegó a ser suficientemente llamativa como para que surgiera la idea de realizar una prueba de ADN. Sin embargo, McConaughey dejó claro que no considera que la teoría sea cierta.

Cuando Fallon le preguntó si estaría dispuesto a realizarse una prueba de ADN para terminar con el rumor, McConaughey respondió que podría hacerlo, aunque aclaró que no cree que la teoría sea cierta. El actor también bromeó con que Harrelson disfruta creyendo en la posibilidad y que incluso su madre sigue alimentando la especulación.

Con esa respuesta, el actor puso distancia entre las coincidencias familiares y la posibilidad de que realmente exista un parentesco biológico con Harrelson.