La renovada apariencia de Lindsay Lohan ha sido noticia a nivel mundial desde hace varios meses. Ella ha demostrado que se preocupa bastante por su aspecto físico y muchos se han interesado en conocer su secreto para verse tan bien a los 38 años. Por esa razón, esas mismas personas se han alegrado por el reciente anuncio de la actriz. Resulta que ha revelado que está trabajando en una línea de belleza. A continuación, más detalles al respecto.

Con el fin de brindarte toda la información oportuna, te cuento que la artista fue entrevistada recientemente por Chloe Fineman de ‘Saturday Night Live’ para Elle. En aquella conversación, la exestrella de Disney llegó a abordar el tema que motivó la creación de esta nota.

Resulta que luego de que Fineman le consultara a Lohan sobre los proyectos de actuación que le gustaría emprender y ella contestara que le encantaría hallar una comedia negra como ‘Chicas pesadas’ (‘Mean Girls’) y que le gustaría trabajar con directores como Quentin Tarantino y actores como Robert De Niro, Al Pacino y Julianne Moore, la comediante estadounidense le preguntó si tenía pensado hacer algo más fuera del mundo de la actuación. La respuesta de la actriz no tardó en sorprender.

“Soy muy específica”

“Estoy desarrollando mi propia línea. Más en el ámbito de la belleza. Me está llevando mucho tiempo porque soy muy específica, porque me apasiona mi piel y mi salud”, aseguró la protagonista de ‘Freakier Friday’. Si bien después de ello no brindó más detalles, se animó a compartir lo que hace para lucir radiante.

Lindsay Lohan es una actriz, cantante, compositora, productora, empresaria y activista estadounidense. (Foto: Gabe Ginsberg / WireImage / Getty Images)

La rutina de cuidado de piel de Lindsay Lohan

“Bebo este jugo todas las mañanas. Es como de zanahoria, jengibre, limón, aceite de oliva y manzana. También bebo mucho té verde y mucha agua. Me encantan las remolachas encurtidas, así que las pongo en casi todo. Mi rutina de cuidado de la piel es muy específica. Estoy probando algunos sérums. Además, soy muy devota del agua helada en la cara al despertar. Bebo mucho jugo de limón; también le pongo un montón de semillas de chía al agua. Me pongo parches en los ojos todas las mañanas. Me gusta el láser”, recalcó Lindsay Lohan.

Nacida en el Bronx y criada en Long Island, Lindsay Lohan empezó su carrera artística como modelo infantil luego de haber sido contratada por Ford Models a los tres años. (Foto: Ethan Miller / Getty Images)

El tener un hijo fue clave para que hoy tenga esa rutina de cuidado de piel

Más adelante, la actriz confesó que una vez se probó Morpheus8 que, según People, es un popular tratamiento de microagujas; sin embargo, luego se dio cuenta que su piel “es tan fina” que puede hacerlo más. Pero ahí no quedó todo. También habló sobre qué la motivó a cambiar su rutina, su dieta y más: el hecho de tener un hijo. Por si no lo sabías, ella es madre de Luai, quien nació en julio de 2023 como fruto de su relación con su esposo Bader Shammas.

“Mi piel cambió después de tener a mi hijo. Se volvió muy sensible. Eso fue lo que realmente me hizo cambiar toda mi rutina, mi dieta y todo. Me hice análisis de sangre y pensé: ‘Quiero saber a qué soy alérgica’. Así que lo dejé todo, y ahí fue cuando todo empezó a cambiar”, dijo. “Sí, mi piel se volvió aún más sensible después de él. No le pasa a todo el mundo. Pero me alegra que me haya pasado, porque me hizo tomar conciencia de cómo cuidar mi piel a largo plazo”, recalcó.

Lindsay Lohan y sus inicios en el mundo de la actuación

Cabe mencionar que la fama que tiene hoy en día Lindsay Lohan se debe en gran medida por el gran salto que realizó al mundo de la actuación. Ella, en 1998, protagonizó ‘Juego de gemelas’ (‘The Parent Trap’), donde interpretó a dos hermanas gemelas y eso le valió para recibir muchos elogios.

Posteriormente, Lindsay Lohan protagonizó varias películas populares durante su adolescencia, incluyendo ‘Un viernes de locos’ (‘Freaky Friday’, 2003), ‘Chicas pesadas’ (‘Mean Girls’, 2004) y ‘Herbie a toda marcha’ (‘Herbie: Fully Loaded’, 2005), convirtiéndose en una estrella juvenil con un futuro prometedor.