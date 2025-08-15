Decidió retomar la música y hacer honor a sus raíces peruanas. La actriz Isabela Merced, figura de producciones como ‘Dora la Exploradora’, ‘Superman’ y ‘The Last of Us’ le dio un nuevo ritmo a su clásico ‘Apocalipsis’, que lanzó en 2020, para sacar la versión salsa junto al productor peruano Tony Succar, ganador del Grammy a Mejor Álbum Tropical Latino. ¿De dónde nació la idea y cómo se preparó para la grabación del videoclip donde baila y que fue estrenado este viernes 15 de agosto? Ella misma lo reveló en una entrevista y aquí te cuento los detalles.

Con solo 23 años ha sabido cómo dejar huella en Hollywood, pero ahora lo hace también regresando a sus orígenes con un proyecto musical que fusiona ritmos tropicales, sabor y su identidad cultural para darle un giro más latino a su éxito musical.

Y es que en 2020 lanzó originalmente ‘Apocalipsis’, dentro de su EP ‘The Better Half of Me’, escrita y producida por ella misma junto a su hermano Gyovanni Moner, para ahora fusionar la salsa y pop para rendirle homenaje a su herencia peruana con los instrumentos propios de la salsa con arreglos contemporáneos.

El videoclip de ‘Apocalipsis’ (versión salsa)

“Damas y caballeros, esta noche tengo el gran placer de presentarles a una de las artistas más queridas de estos tiempos con su estilo único y voz inconfundible”, se le escucha decir a Tony Succar en el inicio del videoclip como si fuera el presentador oficial de un show para dar paso a una explosión de ritmo y sabor.

Grabada entre Miami y Los Ángeles, esta versión “es puro fuego — una conexión tan intensa que parece que el mundo podría acabarse. Queríamos capturar esa sensación en un ritmo que te hiciera moverte, pero también sentir profundamente. Colaborar con Isabela ha sido una experiencia increíble; es una artista que entiende la fusión y respeta nuestras raíces”, dijo Succar a través de un comunicado de prensa.

Isabela Merced aparece bailando mientras Tony Succar está en la percusión en el videoclip de 'Apocalipsis' (versión salsa). (Foto: @IsabelaMerced / YouTube)

El papel de Isabela Merced en el videoclip de ‘Apocalipsis’

El video, estrenado en su canal oficial de YouTube y todas las plataformas digitales, contó con la implicación creativa total por parte de Isabela Merced, cuyo nombre real es Isabela Yolanda Moner Pizarro, quien confesó que se aprendió la coreografía en tiempo récord para bailar con mucho sabor.

“Estoy feliz de poder compartir esto. Es algo muy personal para mí (...) Me aprendí el baile en hora y media. Luego me fui todo el día a la F1, y al siguiente día rodamos el video. Pero tenía muy clara mi visión, y Tony me dio total libertad. Me dijo: ‘Lo que necesites, aquí estoy’. Eso fue lo más lindo del proceso”, contó en entrevista con ‘Us Weekly en español’.

En mayo de 2025, ella adelantó que “hemos estado trabajando en esto desde hace cuatro años. Es algo medio secreto, pero sí… vamos a hacer música juntos”, manifestando su emoción de estar junto a Tony Succar.

Isabela Merced durante la grabación de su colaboración musical con el productor peruano y ganador del Grammy. (Foto: @tonysuccar / Instagram)

En la conversación también destacó lo orgullosa que se siente de llevar al Perú en su sangre, el país de origen de su madre, y cómo esto es una inspiración constante.

“Cada vez que voy a Perú me siento en paz. Es un país sencillo, espiritual y lleno de talento. Voy mínimo dos veces al año, y ahora que estoy trabajando un poco más allá, mi sueño es colaborar con artistas peruanos y ayudar a visibilizarlos en Hollywood (…) Todos los peruanos que he conocido son personas muy conectadas, muy centradas. Y eso le haría muy bien a esta industria”, comentó.

