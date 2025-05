Luego de haberle hecho un pedido a Mark Zuckerberg tras la aparición de un anuncio suyo “totalmente falso de IA”, Jamie Lee Curtis es noticia nuevamente en el mundo del espectáculo. Esta vez por recordar un comentario que recibió cuando tenía 25 años. Ella no olvida las palabras que escuchó porque estas la llevaron a someterse a una cirugía plástica.

La situación fue dada a conocer durante una entrevista con 60 Minutes. De acuerdo a sus palabras, quien le dijo lo que le marcó para siempre fue un director de fotografía en el set de la película ‘Perfect’ de 1985. Ella recuerda todo como si hubiera ocurrido hace poco.

“Me dio mucha vergüenza que dijera eso”

“Me dijo: ‘Sí, no voy a fotografiarla hoy. Tiene ojeras’. Y yo tenía 25 años, así que me dio mucha vergüenza que dijera eso”, expresó la actriz ganadora del Oscar. “Así que, en cuanto terminó la película, me hice una cirugía plástica”.

Jamie Lee Curtis contó un episodio de su vida en el que tomó una decisión equivocada. (Foto: Gilbert Flores / Variety vía Getty Images) ×

Como la operación no salió bien, hasta el día de hoy Jamie Lee Curtis se arrepiente de la decisión que tomó. “Eso no es lo que uno quiere hacer a los 25 o 26 años. Me arrepentí de inmediato y, en cierto modo, me he arrepentido desde entonces”, recalcó.

Jamie Lee Curtis, que ahora es una defensora de la belleza natural, dejó en claro que no fue bueno para ella hacerse una operación estética. (Foto: Michael Buckner / Variety vía Getty Images) ×

Su arrepentimiento ha crecido más todavía a raíz de que se convirtió en defensora de la belleza natural. “Me he convertido en una defensora pública de decirles a las mujeres que son hermosas y perfectas tal como son. Así que sí, no fue bueno para mí hacerlo”, sostuvo. Si te interesa ver la entrevista donde la actriz cuanta el mencionado episodio de su vida, aquí te dejo el video para que aprecies la conversación que tuvo.