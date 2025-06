Si bien Ellen Pompeo es una actriz estadounidense mayormente conocida por su papel de ‘Meredith Grey’ en la serie de televisión de ABC, ‘Grey’s Anatomy’, también ha actuado en películas. Menciono esto porque hace poco ella habló sobre una en la que participó, pero que muy pocos saben, ya que su aparición en la cinta fue eliminada por ‘culpa’ de Kate Winslet.

La artista de 55 años, estando en un evento de Storytellers del Festival Tribeca, según informó People, conversó con la periodista Katie Couric y, durante ese diálogo, se animó a recordar las cintas en donde ha participado, mencionando así a ‘Old School’ y ‘Catch Me if You Can’.

Pero además de esos filmes, dijo que también trabajó en ‘Eternal Sunshine of a Spotless Mind’, película que contó con Jim Carrey y Kate Winslet, que debido a su excelente manera de interpretar a ‘Clementine Kruczynski’, obtuvo una nominación al Oscar a mejor actriz.

Kate Winslet es una actriz británica de cine, televisión y teatro. (Foto: Matt Winkelmeyer / WireImage / Getty Images)

“Y ‘Eternal Sunshine of a Spotless Mind’, ¿sí? De la que me cortaron por completo. Me cortaron por completo porque Kate Winslet está en la película. Claro, como tú tienes a Kate Winslet, definitivamente no me necesitas”, expresó Ellen Pompeo.

Ellen Pompeo nació el 10 de noviembre de 1969 en Everett, Massachusetts, Estados Unidos. (Foto: Dominik Bindl / Getty Images for Tribeca Festival / Getty Images)

‘Eternal Sunshine of a Spotless Mind’ ganó el Oscar a mejor quion original

A raíz de lo señalado por la estrella de ‘Grey’s Anatomy’, es necesario mencionar que ‘Eternal Sunshine of a Spotless Mind’ es una película de romance y ciencia ficción estrenada en 2004. Su historia es tan buena que ganó un Oscar a mejor guion original. ¡Ojo con eso! Definitivamente, a Ellen Pompeo le hubiera encantado aparecer en la cinta.

¿Cuándo se estrenará la temporada 22 de ‘Grey’s Anatomy’?

‘Grey’s Anatomy’ es de esas series que tienen que ver con doctores que salvan vidas en diversos escenarios y que a las personas les gusta bastante. Es por esa razón que ya se confirmó que existirá la temporada 22 de la misma, que, para la alegría de muchos fans, se estrenará en otoño de 2025, como parte de la programación de ABC. Ten en cuenta que contará con 18 episodios.

