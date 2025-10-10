En agosto de 2025, Zoë Kravitz causó un gran impacto al revelar que ‘destruyó’ el baño de la casa de Taylor Swift debido a un problema inesperado. Desde entonces, muchos han estado esperando la versión de la cantante sobre lo sucedido. Lo bueno es que ella al fin se animó a pronunciarse acerca de lo que pasó. Sí, no es broma. Ha contado cómo actuó cuando se enteró del accionar de su amiga.

Para refrescarte bien la memoria, te cuento que la actriz, exactamente el 12 de agosto, participó en ‘Late Night with Seth Meyers’. Ahí dijo que la intérprete de ‘Love Story’ amablemente les ofreció a ella y a su madre, Lisa Bonet, un lugar donde quedarse durante los incendios de Los Ángeles.

El tema es que su progenitora fue a la casa de Taylor Swift con su mascota, que es una serpiente. Ese animal, desafortunadamente, se metió en un pequeño agujero que había en el baño. Es por eso que, para sacar al reptil, Zoë Kravitz tuvo que llamar al administrador de la casa para pedir ayuda. Esa persona fue quien trajo una palanca para “destrozar” la banqueta que estaba en dicha habitación.

“Estamos arrancando los azulejos, arañando las paredes... Destruimos por completo el baño de Taylor”, confesó la actriz. A raíz de eso, se ofreció a pagar la reparación de la habitación de la casa, sin avisarle a Swift. Solo le habló sobre lo sucedido cuando finalmente todo estaba arreglado.

Zoë Kravitz es una actriz, cantante, modelo, directora de cine y guionista estadounidense. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Habiéndote informado ello, te comento que Taylor Swift actualmente se encuentra en la etapa de promoción de su álbum ‘The Life of a Showgirl’. Debido a ello, está concediendo entrevistas, y hace poco asistió al programa ‘Late Night with Seth Meyers’, donde justamente abordó lo que pasó en su casa.

“¿Qué serpiente?”

“Todos tenemos un amigo”, comenzó diciendo. “Solo recuerdo haber recibido una llamada de mi jefe de seguridad y él intentando explicarme esta historia”, agregó. Más adelante, indicó que su primera pregunta fue: “¿Qué serpiente?”. Esa interrogante demostró que no sabía nada de su huésped reptil.

“Me sorprendí escuchando esto. Y pensé: ‘Ajá, vale, vale’. Y odio mencionar a un amigo por su nombre y apellido, pero es importante en esta situación. Bueno, Zoë Kravitz y Lisa Bonet están agarrando una pitón birmana. Está a medio camino en la pared. Hay un hombre de pie con un hacha, que acaba de destrozar un armario antiguo hecho a medida. Hay astillas en el suelo. Están mirando... en mi mente, esto es una sesión de fotos de Annie Leibovitz... Esto es lo más chic que he escuchado en mi vida... No hay problema. Suena increíble. Me da pena no haberlo visto. No puedo ni enojarme”, sostuvo.

¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que Zoë Kravitz le hablara sobre lo que pasó?

Tras ello, Taylor Swift reveló que jugó un “pequeño juego” en su cabeza para ver cuánto tiempo le tomaría a Zoë Kravitz confesar lo que pasó. Según dijo, tuvieron que pasar “tres semanas, exactamente el tiempo que tomó arreglar el armario dañado”, para que finalmente ambas hablaran sobre el incidente. “Amiga, me he estado riendo de esto durante tres semanas”, fue lo que llegó a decirle en ese entonces, evidenciando que todo le pareció gracioso y que no había resentimientos.

Taylor Swift es una cantautora estadounidense. Sus composiciones autobiográficas y sus reinvenciones artísticas la han convertido en un icono cultural del siglo XXI. (Foto: Valerie Macon / AFP) / VALERIE MACON

Canciones que están en ‘The Life of a Showgirl’

‘The Fate of Ophelia’

‘Elizabeth Taylor’

‘Opalite’

‘Father Figure’

‘Eldest Daughter’

‘Ruin The Friendship’

‘Actually Romantic’

‘Wi$h Li$t’

‘Wood’

‘CANCELLED!’

‘Honey’

‘The Life of a Showgirl’ (feat. Sabrina Carpenter)

