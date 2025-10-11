Rami Malek es uno de los grandes artistas de Hollywood. No por nada ganó el Oscar en la categoría Mejor Actor por su interpretación de Freddie Mercury en ‘Bohemian Rhapsody’. El tema aquí es que él no solo genera impacto por su trabajo, sino también por sus declaraciones. Precisamente, hace poco contó la vez que una niña lo confundió con Bruno Mars. ¿Te interesa saber más al respecto? Si es así, esta nota es perfecta para ti.

Resulta que el actor participó hace poco en la grabación especial en vivo del pódcast ‘Happy Sad Confused’, que se realizó en la Comic Con de New York el jueves 9 de octubre como celebración del décimo aniversario de la serie ‘Mr. Robot’ (donde interpretó a ‘Elliot Alderson’). Ahí conversó con el presentador Josh Horowitz, quien le preguntó si alguna vez lo habían confundido con otra celebridad. Al escuchar dicha interrogante, Malek dio una respuesta inesperada.

“Voy a conseguir a Oscar Isaac. Voy a conseguir a Bruno Mars”, expresó Rami. A raíz de esas palabras, su compañero invitado del pódcast y coprotagonista de ‘Mr. Robot’, Christian Slater (‘Mr. Robot’), intervino: “¿Hablas en serio?”.

Rami Malek es un actor que nació el 12 de mayo de 1981 en Torrance, California, Estados Unidos. (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP) / HENRY NICHOLLS

“Oh, mi doble”

“Sí, es algo común. Nos conocimos y (Mars) dijo: ‘Oh, mi doble’. Es algo común”, contestó inmediatamente Rami Malek, quien después se animó a contar una singular historia que tiene que ver con la vez que le confundieron con el intérprete de ‘Talking to the Moon’.

Bruno Mars es un cantante, compositor, productor musical y bailarín que nació el 8 de octubre de 1985 en Honolulu, Hawái, Estados Unidos. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

“Estaba en un partido de béisbol de los Dodgers, y una niñita muy dulce se me acercó y me dijo: ‘¿Me das tu autógrafo?’. Y le dije: ‘Claro’. Me enseñó una foto de Bruno Mars y le dije: ‘Ay, lo siento, no soy él’. Se quedó un momento y luego lloró. Le tomé una foto y la firmé como Bruno”, sostuvo. Definitivamente, pasó por una situación inesperada.

Películas destacadas de Rami Malek

‘Bohemian Rhapsody’ (2018)

‘No Time to Die’ (2021)

‘Papillon’ (2017)

‘The Little Things’ (2021)

‘Amsterdam’ (2022)

‘The Master’ (2012)

‘Short Term 12’ (2013)

‘Night at the Museum’ (2006)

‘Night at the Museum: Battle of the Smithsonian’ (2009)

‘Night at the Museum: Secret of the Tomb’ (2014)

‘The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2’ (2012)

‘Ain’t Them Bodies Saints’ (2013)

‘Buster’s Mal Heart’ (2016)

