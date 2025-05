Priorizar su salud mental es algo que Joe Jonas ha aprendido a hacer con el tiempo. Eso lo dejó en claro recientemente, antes del lanzamiento de su último álbum ‘Music For People Who Believe In Love’. El cantante, durante su aparición en TalkShopLive, reveló que la terapia lo ayudó a superar “uno de los momentos más oscuros” de su vida. A continuación más detalles al respecto.

Es necesario señalar que el tema en cuestión fue abordado por el también integrante de los Jonas Brothers a raíz de que le preguntaran si va a terapia justo cuando hablaba acerca de la letra de una de sus canciones nuevas: ‘Sip Your Wine’. Es en ese entonces donde él dijo que va a terapia por zoom.

“Me di cuenta de que sí la necesitaba. Alguien me preguntó: ‘¿Alguna vez has pensado en hablar con alguien?’. Y yo le dije: ‘¿Yo? Estoy genial. ¿Por qué necesitaría hablar con un profesional?’. Le dije: ‘Hablo con mis amigos sobre esto. ¿De qué estás hablando? Voy al gimnasio y sudo. Estoy bien’”, contó Joe Jonas.

Pero ese pensamiento llegó a cambiar luego de haber visto a un profesional. Es ahí donde se dio cuenta que la terapia le hacía falta. “Así que sí, tengo un terapeuta. Me encanta. Y creo que también es fundamental, especialmente este mes, hablar con amigos”, continuó, refiriéndose a que mayo es el Mes de la Concientización sobre la Salud Mental.

Joe Jonas saltó a la fama como miembro de la banda de pop rock Jonas Brothers, junto a sus hermanos Kevin y Nick Jonas.

Tras ello, Joe Jonas se animó a decir que hace poco leyó estadísticas sobre la cantidad de hombres suicidas que no hablan con nadie. “Es muy triste y tan simple como simplemente estar ahí para alguien, conversar y acercarse. Creo que es muy fácil decir: ‘Probablemente estén bien’. Cuando en realidad, es mejor enviarles un mensaje, llamarlos, conducir cinco minutos más o tomar ese vuelo para visitarlos. Es importantísimo”, aseveró.

Eventualmente, indicó que muchas canciones (como ‘Sip Your Wine’ y ‘My Own Best Friend’) que integran su nuevo álbum fueron escritas por él cuando se encontraba “en uno de los momentos más oscuros” de su vida. “Al darme cuenta de eso, me esforcé, pero también me esforcé por ser bueno conmigo mismo, mirándome al espejo y pensando: ‘Tengo que ser bueno conmigo mismo, tengo que cuidarme’”, señaló.

Joe Jonas es un cantante, músico, actor y bailarín estadounidense.

Sus hijas son un gran motivo para cuidarse mejor

Es fundamental resaltar que el hecho de tener dos hijas (Willa, de 4 años y medio, y Delphine, de 2 años y medio), que nacieron a raíz de la relación que tuvo con su exesposa Sophie Turner (ambos se divorciaron en 2024), es algo que lo motiva a cuidarse mejor. Eso lo dejó en claro el artista. “Y sabes, también siendo padre, y pensando que tengo que cuidarme más para poder cuidar de ellas. Y ser ese ejemplo”, sentenció.

¿Cuánto cuesta una sesión de terapia en Estados Unidos?

A raíz de la revelación de Joe Jones, te cuento que, en Estados Unidos, una sesión de terapia individual presencial suele costar entre $100 y $250, pero ese rango puede variar, según ciertos factores, como el tipo de terapia que se necesita, la experiencia del terapeuta, la ubicación y el hecho de si tienes o no un seguro médico, de acuerdo a Healthline.

Cabe mencionar que esa misma fuente también indicó que la terapia en línea cuesta menos en comparación con la presencial. Hay tarifas desde $40 hasta $95 por semana. Incluso pueden llegar a ser gratuitas en algunos casos.

La importancia de la salud mental

La salud mental, según MedlinePlus, es importante para el bienestar individual y social, ya que les permite a las personas desarrollar sus habilidades, afrontar adecuadamente el estrés, aprender, trabajar y contribuir de manera significativa a la comunidad. Cuidar la salud mental es, en definitiva, fundamental para una vida plena y productiva, tanto a nivel personal como profesional.