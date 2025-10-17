Últimamente, Jennifer Lopez se ha animado a abordar temas muy personales. Por ejemplo, no hace mucho te informé que reveló lo que se ha dado cuenta que debe hacer para “tener una relación exitosa”. Ahora te comento que le preguntaron si cree que la han amado “de verdad” y su respuesta fue muy contundente.

Para poder entrar de lleno en el tema, tengo que decirte que la artista se encuentra en la etapa de promoción de ‘Kiss of the Spider Woman’, su más reciente película. Debido a ello, asistió al programa SiriusXM de Howard Stern, pero ahí no solo habló acerca de la cinta.

Resulta que el presentador, en un momento dado, le preguntó: “¿Crees que te han amado de verdad?”. Tras una pausa, Jennifer Lopez respondió: “No”. Luego indicó que, a pesar de eso, sí ha experimentado amar de verdad a otra persona.

Jennifer Lopez es una cantante, compositora, bailarina, actriz, diseñadora de moda y empresaria estadounidense. (Foto: Geoff Robins / AFP) / GEOFF ROBINS

“Lo que aprendí no es que no sea digna de amor, sino que ellos no son capaces... No lo tienen dentro. Y me dieron lo que tenían. Me lo dieron todo, siempre. Todos los anillos, todo lo que podría desear. Las casas, los anillos, el matrimonio. Todo. Pero… no me amaba a mí misma”, sostuvo.

¿Cuántas veces ha estado casada Jennifer Lopez?

Tengamos en cuenta que Jennifer Lopez ha estado casada cuatro veces: con Ojani Noa a finales de los 90, con Cris Judd entre 2001 y 2003, con Marc Anthony entre 2004 y 2011, y con Ben Affleck entre julio de 2022 y enero de 2025. Sobre el último divorcio se ha hablado bastante en los últimos meses.

Jennifer Lopez nació el 24 de julio de 1969 en El Bronx, Nueva York, Estados Unidos. (Foto: Valerie Macon / AFP) / VALERIE MACON

“Cuando me divorcié la última vez, fue lo mejor que me ha pasado. Porque realmente me hizo emprender un viaje hacia... O sea, tuve un coach religioso, un terapeuta, un terapeuta de pareja, un terapeuta individual, un coach para entender la adicción. Lo tenía todo. Pensaba: ‘Voy a resolver esto aunque me cueste la vida’”, indicó después Jennifer Lopez, quien llegó a comprender que “lo más importante eres tú. No nadie más”.

“Me siento muy cómoda y bien siendo yo misma”

Más adelante, precisó que ahora puede sentarse “con mucha más seguridad y consciencia de las cosas” que le han ocurrido. “Ya sea mi madre, mi padre, en mi propia vida, cómo aprendí a amar, cómo me sentí abandonada —todas las cosas que uno tiene en la cabeza como persona— y saber quién soy y realmente apreciar a esa persona. Me siento muy cómoda y bien siendo yo misma, con todo lo bueno y con todas las cosas complicadas”, sentenció.

Los personajes que interpreta Jennifer Lopez en ‘Kiss of the Spider Woman’

Cabe mencionar que Jennifer Lopez, en ‘Kiss of the Spider Woman’, interpreta a ‘Ingrid Luna’ y a ‘Aurora’ (‘la mujer araña’), personajes que forman parte de la historia que le va contando ‘Luis Molina’ (Tonatiuh) a ‘Valentín Arregui’ (Diego Luna), mientras comparten celda. También es necesario subrayar que ‘JLo’, en la cinta, tuvo el rol de productora ejecutiva.

