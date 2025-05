En el 2024 se estrenó una película protagonizada por Demi Moore (‘Elisabeth Sparkle’) que generó un gran impacto. Estoy hablando de ‘The Substance’, una cinta de terror y ciencia ficción donde también participó Dennis Quaid (‘Harvey’). En esta nota te recalco ello porque ese actor hace poco realizó una peluciar comparación tras la escena en la que come muchos camarones en el filme.

El artista de 71 años, de acuerdo a People, fue al programa ‘TODAY’ con el fin de promocionar su nueva película ‘Broke with Wyatt Russell’ y ahí, además de hablar sobre esa cinta con Craig Melvin, abordó el tema de sus proyectos anteriores, por lo que dio declaraciones acerca de ‘The Substance’.

Dennis Quaid junto a la estrella de ‘The Substance’, Demi Moore, quien interpreta a ‘Elisabeth Sparkle’. (Foto: Laurent KOFFEL / Gamma-Rapho vía Getty Images) ×

Precisamente, al ser consultado sobre si tenía idea de que la escena donde come camarones era uno de los momentos memorables de la película, él dijo: “Bueno, sabía que era una leyenda incluso mientras lo hacía”. Luego habló acerca de la gran cantidad que ingirió en ese entonces.

Dennis Quaid interpreta a ‘Harvey’ en ‘The Substance’ y esta es la escena en donde come muchos camarones. (Foto: MUBI / YouTube) ×

“Me los comí todos”

“Creo que comí tres, y ahora son como dos kilos y medio de camarones. No lo sé con certeza, pero me los comí todos, excepto los que tenía en la cara. Me divertí bastante haciéndolo. Gran directora (Coralie Fargeat). Fue un placer trabajar con ella”, agregó.

Pero ahí no quedó, ya que después indicó que el hecho de haber estado comiendo tantos camarones “fue como ir al Capt. Benny’s”, un restaurante clásico de mariscos en Texas. “Solo dame una bañera”, añadió el artista. Si tienes ganas de ver un fragmento de la escena en donde come bastantes camarones, te cuento que aquí te he dejado el tráiler de ‘The Substance’ donde justamente se aprecia su accionar.