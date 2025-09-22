Reese Witherspoon tiene un gran talento para la actuación, pero ella no solo llama la atención por su capacidad para interpretar personajes. También lo hace por sus declaraciones. Precisamente, hace unos días te revelé que reflexionó sobre la “familia” que formó con Jennifer Aniston en ‘The Morning Show’. Ahora te cuento que habló acerca de cómo reaccionó cuando sus hijos Deacon y Ava se fueron a la universidad.

Es importante que sepas que la artista recientemente participó en el pódcast ‘The Interview’. Ahí se pronunció sobre los hijos que tiene con su exesposo Ryan Phillippe: Ava Phillippe, de 26 años, DeaconPhillippe, de 21, y Tennessee Toth, de 12. Pero lo que más llamó la atención fue lo que dijo acerca de los dos mayores.

“Me dolió mucho que fueran a la universidad y lloré en sus habitaciones”, comenzó diciendo Reese Witherspoon sobre los logros de Ava y Deacon. “Un año, uno de ellos no vino a casa por Navidad y me senté en su cama y lloré sin parar”, agregó.

“Es una pérdida porque haces todo por ellos”

Ya después explicó por qué el cambio fue particularmente desafiante. “Es una pérdida porque haces todo por ellos. Te quitas la comida de la boca, el abrigo de la espalda. No duermes. No duermes porque, o estás atendiendo sus necesidades físicas cuando son pequeños, o cuando son mayores, estás siempre preocupada de que tengan un accidente de coche, que vuelvan a casa o que haya drogas de por medio”, sostuvo.

Pero reconoce que todo es parte del proceso. “Tienes todas las preocupaciones de los padres, ¿sabes? Y luego, un día, es como si, si has hecho tu trabajo, si hiciste lo correcto, se van. Me hace llorar ahora mismo. Es muy duro. Pero sabes que hiciste lo correcto”, aseveró Reese Witherspoon, que mantiene una estupenda relación con sus dos hijos mayores.

“Ava me llama y es como una gran amiga. Deacon me llama siempre que salimos en New York y me habla de restaurantes geniales, y yo le digo: ‘Genial. ¿Puedes reservar?’. Porque ahora él consigue mejores reservas que yo”, dijo la actriz, que en otra parte de la conversación habló acerca de su enfoque diferente a la hora de criar a su hijo menor, Tennessee.

“Llevo 25 años criando hijos”

“Cada vez que pierdo la calma me vuelvo hacia mi hijo menor y le digo: ‘Tienes que llamar a tus hermanos. Me dejaron agotada. Estoy muy cansada. O sea, cómete la galleta. Acuéstate tarde. Simplemente hazlo, ya sabes, pero piensa en cómo te hará sentir’. Y además, estoy muy cansada. Llevo 25 años criando hijos”, precisó.

Películas destacadas de Reese Witherspoon

‘Legally Blonde’ (2001)

‘Sweet Home Alabama’ (2002)

‘Walk the Line’ (2005)

‘Election’ (1999)

‘Cruel Intentions’ (1999)

‘Wild’ (2014)

‘Vanity Fair’ (2004)

‘Water for Elephants’ (2011)

‘This Means War’ (2012)

‘The Legally Blonde 2: Red, White & Blonde’ (2003)

