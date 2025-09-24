Jeremy Renner ha dejado una huella imborrable en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Todo por interpretar a ‘Hawkeye’. Ese personaje fue tan importante que llegó a tener una serie en Disney+ con su propio nombre en 2021. Como la primera temporada resultó un éxito, durante bastante tiempo se estuvo hablando sobre la realización de una segunda. El tema es que en un comienzo parecía que el actor no iba a volver a ‘dar vida’ al mencionado héroe por una situación que él mismo reveló. Pero ahora hay un nuevo rayo de luz. Esto lo digo por sus recientes declaraciones.

Sobre la situación que expuso, te cuento que el artista, durante su participación en ‘The High Performance Podcast’ de hace unos meses, dejó en claro que hablaron con él para realizar una segunda temporada de ‘Hawkeye’, pero algo puntual no le cuadró.

“Me pidieron que hiciera la segunda temporada y me ofrecieron la mitad del dinero. Pensé: ‘Me va a llevar el doble de trabajo por la mitad del dinero, y ocho meses de mi tiempo, básicamente, hacerlo por la mitad’”, sostuvo Jeremy Renner. Más adelante, bromeó sobre el hecho de que le ofrecieran una cantidad que consideraba inadecuada. “Les dije: ‘¿Perdón? ¿Por qué? ¿Piensas que solo soy la mitad de Jeremy porque me atropellaron (se refiere al accidente que sufrió en 2023, cuando casi fue aplastado por su quitanieves de 6.300 kilos)? Quizás por eso quieres pagarme la mitad de lo que gané en la primera temporada’”, contó. Luego recalcó: “Les dije que se fueran a volar una cometa”.

Pero ahora parece que la situación ya es favorable para el actor, ya que durante un panel en la Florida Supercon, según informó PopVerse, dijo que está “feliz de hacer la segunda temporada de ‘Hawkeye’”. Sí, tal y como acabas de leer. No te miento.

Jeremy Renner es un actor, actor de voz, productor y músico estadounidense. (Foto: Cole Burston / AFP) / COLE BURSTON

“Fue genial adentrarme más en el personaje, en un mundo más realista”, señaló al inicio sobre la posibilidad que se le presentó de grabar la primera temporada. “Para mí, fue mucho más divertido y me permitió explorar más el personaje, lo cual es genial. Siempre quise hacer más cosas así, y ahí está el incidente, y tengo que ponerme en forma para poder volver a lanzar flechas, bucear y hacer todo eso, pero lo conseguiré. Lo estoy haciendo bien”, agregó.

Jeremy Renner nació el 7 de enero de 1971 en Modesto, California, Estados Unidos. (Foto: Cole Burston / AFP) / COLE BURSTON

“Creo que tenemos muchísimo por hacer”

Si bien su recuperación ha avanzado bastante, Jeremy Renner considera que todavía hay cosas por hacer. Cuando haya acabado, cree que estará en forma para ‘Hawkeye’. “Siempre bailaré con Marvel. Siempre bailaré con ellos, sin duda, cuando sea apropiado, cuando esté en su mejor momento. Estoy feliz de hacer la segunda temporada de Hawkeye. Me encanta ese personaje. Creo que tenemos muchísimo por hacer. Tuvimos muchas conversaciones sobre la forma de esa temporada. Se trata de afinar mi cuerpo y de que todo esté listo para eso. El momento para eso llegará, y si todavía hay necesidad, deseo y anhelo, entonces sí”, recalcó.

Películas destacadas de Jeremy Renner

‘The Hurt Locker’ (2008)

‘The Town’ (2010)

‘The Avengers’ (2012)

‘Avengers: Age of Ultron’ (2015)

‘Avengers: Endgame’ (2019)

‘Arrival’ (2016)

‘Mission: Impossible – Ghost Protocol’ (2011)

‘Hansel & Gretel: Witch Hunters’ (2013)

‘Wind River’ (2017)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí