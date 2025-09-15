Luego de haber sido noticia por su honesta revelación ante su pérdida de peso, Selena Gomez ha llamado la atención en las redes sociales porque se animó a dar a conocer el gran detalle que recibió de Benny Blanco tras haber asistido a los Premios Emmy 2025. En las siguientes líneas podrás obtener más información al respecto.

Resulta que la estrella de ‘Only Murders in the Building’, exactamente el domingo 14 de septiembre, usó su cuenta de Instagram (@selenagomez) para mostrar que luego de su participación en la mencionada gala con su futuro esposo, pasó por un momento soñado gracias a él.

Selena Gomez y Benny Blanco confirmaron su relación sentimental en diciembre de 2023. (Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Si bien en su más reciente publicación en la ya indicada plataforma aparecen fotos de lo que fue su asistencia en los Premios Emmy 2025 (donde pudo compartir con personas a quien aprecia bastante), también hay una imagen y un video en el que se deja en claro que el productor musical le organizó una sorpresa romántica, que consistía en una decoración de velas para ella en su casa.

Selena Gomez muy feliz por el gran detalle que tuvo Benny Blanco con ella. (Foto: @selenagomez / Instagram)

En la instantánea relacionada al detalle, Selena Gomez aparece sonriente con los brazos extendidos junto a su piscina, que estaba rodeada de velas encendidas. Con respecto al video, pues simplemente se logra apreciar por unos segundos lo que fue la decoración en sí.

“Una sorpresa que armó mi bebé”

“Agradecida con todas estas personas por siempre. Llegué a casa y me encontré con una sorpresa que armó mi bebé”, fue lo que colocó la actriz y cantante en la descripción de su publicación. Pero no creas que ahí quedó todo, ya que Benny Blanco volvió a demostrar que es una persona romántica al comentar ese post. “Gano un premio cada noche (tú)”, escribió.

¿Cuándo se cree que Selena Gomez se casará con Benny Blanco?

Luego de haberte indicado lo anterior, te digo que Selena Gomez hace poco tuvo su despedida de soltera y que, según información que se ha difundido en medios, se casará con Benny Blanco en los últimos días de septiembre. Por esa razón, muchos de sus fans revisan constantemente sus redes sociales para obtener datos acerca del matrimonio.

