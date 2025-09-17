La última vez que elaboré una nota sobre Scarlett Johansson fue el 1 de julio de este año, cuando reveló el correo que recibió de Bryce Dallas Howard tras ser elegida para actuar en ‘Jurassic World Rebirth’. Ahora nuevamente escribo sobre ella porque se animó a exponer el gran recuerdo que tiene con Robert Redford. Todo a raíz de que él falleciera el 16 de septiembre.

Según se pudo conocer, el experimentado actor partió de este mundo a los 89 años en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos. Luego de que se supiera acerca de su muerte, muchas celebridades lamentaron que se haya ido. Una de ellas fue la recordada intérprete de ‘Black Widow’ en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

Scarlett Johansson se comunicó con People para poder sacar a la luz el gran recuerdo que tiene con Robert Redford. De acuerdo a lo que informó el citado medio, ella mencionó la película de 1998, ‘The Horse Whisperer’ (‘El encantador de caballos’) porque ahí pudo trabajar con él, luego que este la escogiera para el papel de ‘Grace MacLean’. Aquella cinta es muy especial para la artista, ya que la catapultó a la fama cuando todavía era menor de edad.

“Bob creó un ambiente en el set tranquilo y precioso”

“Bob Redford me eligió para ‘The Horse Whisperer’ cuando tenía 11 años. Todos los días, antes de cada escena, se tomaba el tiempo de sentarse conmigo y explicarme todos los momentos que llevaron a mi personaje hasta ese punto específico de la historia. Sin importar la prisa del día, siempre sentí que tenía todo el tiempo del mundo para nuestro trabajo. Bob creó un ambiente en el set tranquilo y precioso. Un lugar donde los actores podían descubrir cosas. Era paciente, cálido y amable”, contó al inicio.

Scarlett Johansson es una actriz y directora estadounidense que también se ha desempeñado de manera eventual como cantante, productora, modelo y empresaria. (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP) / BENJAMIN CREMEL

“Bob me enseñó lo que podía ser la actuación, y fue su generosidad y paciencia lo que me inspiró a explorar las posibilidades de este oficio. Esa misma generosidad y amor por el arte inspiraron a Bob a crear Sundance (se refiere al Instituto Sundance), un lugar donde los cineastas aprenden unos de otros, se inspiran mutuamente y descubren el talento de los demás”, agregó.

“Inspiraste a muchos artistas”

Tras ello, Scarlett Johansson decidió agradecer a Robert Redford. “Bob, gracias por creer en mí y por tu amabilidad y guía. Inspiraste a muchos artistas, incluyéndome a mí, a profundizar, a estar presentes, a superar los límites creativos y a explorar más, y por eso, te estaremos eternamente agradecidos”, sentenció.

Robert Redford llegó a ser reconocido por la Academia

Cabe mencionar que el fallecido actor protagonizó películas clásicas, como ‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’ (‘Dos hombres y un destino’) de 1969 y ‘Out of Africa’ (‘Memorias de África’) de 1985. Cómo olvidar el hecho de que fue un apasionado ambientalista y que llegó a recibir el Oscar a Mejor Director en 1981 por ‘Ordinary People’ (‘Gente Corriente’), así como también obtuvo un Oscar Honorífico (2002) en reconocimiento a su destacada trayectoria como actor, director y promotor del cine independiente.

Robert Redford fue un actor, ecologista y director estadounidense. (Foto: Chris DELMAS / AFP) / CHRIS DELMAS

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí