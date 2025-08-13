Hay situaciones que uno vive y no olvida por más que pase el tiempo. Zoë Kravitz lo sabe muy bien, ya que hace poco se animó a contar la vez que ‘destruyó’ el baño de la casa de Taylor Swift. Sí, la misma artista mundial que recientemente anunció un nuevo álbum: ‘The Life o a Showgirl’. ¿Quieres descubrir qué dijo la actriz? Entonces no te vayas de esta nota.

Para empezar, ella asistió al programa ‘Late Night with Seth Meyers’ como invitada y ahí contó que la intérprete de ‘Love Story’ amablemente le ofreció a ella y a su madre, Lisa Bonet, un lugar para quedarse durante los incendios de Los Ángeles. El tema es que su progenitora fue a la vivienda de la cantante con un singular animal.

Zoë Kravitz es una actriz, cantante, modelo, directora de cine y guionista estadounidense. (Foto: John Nacion / GG2025 / Penske Media vía Getty Images) / John Nacion/GG2025

“Mi mamá tiene una serpiente como mascota, así que vino con ella”, aseguró Zoë Kravitz. “Terminamos teniendo que quedarnos allí (en la casa de Taylor Swift) durante unas dos semana”, agregó la actriz, que también habló maravillas de la propiedad de su amiga.

“Taylor tiene una casa preciosa de los años 30, algo que uno quiere conservar y cuidar”, aseguró. “Era el último día, iba a irme (a trabajar), mi madre se iba a quedar más tiempo... y le decía: ‘Quiero ser un buen huésped... No quiero que sepa que estuvimos aquí’”, indicó después.

Taylor Swift es una cantautora estadounidense conocida por sus composiciones autobiográficas, su versatilidad artística y su impacto cultural. (Foto: Gilbert Flores / Billboard vía Getty Images) / Gilbert Flores

La inolvidable situación que involucra a la mascota de su madre

Pero surgió un problema. Resulta que cuando estaba empacando sus cosas, su madre la llamó para hablarle sobre algo puntual. “Dijo... ‘Estoy en un apuro, ¿puedes subir?’. Y estaba en el baño, agachada en un rincón de una forma extraña. Me dijo: ‘Me estaba lavando la cara y tenía a Orfeo (el nombre de la serpiente) y la dejé un segundo, cerré la puerta y encontró un pequeño agujero en el rincón’”, recordó Zoë Kravitz.

“El agujero está junto a una banqueta empotrada en la pared que tiene dos cajones en la parte inferior. Así que me agaché, saqué los cajones y, mientras esto sucedía, la serpiente se alejaba cada vez más... Me entró un pánico terrible”, subrayó la actriz, que acabó llamando al administrador de la casa para pedir ayuda. Esa persona fue quien trajo una palanca para “destrozar” la banqueta.

“Estamos arrancando los azulejos, arañando las paredes... Destruimos por completo el baño de Taylor”, confesó Zoë Kravitz. A raíz de eso, se ofreció a pagar la reparación de dicha habitación de la casa, sin avisarle a Swift “hasta que estuviera arreglado”.

Taylor Swift siempre supo lo que había pasado

“Recuerdo haberla llamado y decirle: ‘Oye... quería hablar contigo de algo’. Y ella me respondió: ‘¿Es porque casi pierdes una serpiente en casa y destrozas mi baño?’”, contó más adelante la actriz, quien, en definitiva, mantiene una buena relación de amistad con Taylor.

¿Cuándo se hicieron buenas amigas Zoë Kravitz y Taylor Swift?

Por si no lo sabías, ambas se hicieron buenas amigas tras pasar tiempo juntas en Londres durante la pandemia de COVID-19 en 2020, de acuerdo a People. Son tan unidas que Zoë Kravitz asistió a un concierto del Eras Tour en Londres, en agosto de 2024.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí