El viernes 19 de septiembre muchos nos llevamos un gran susto. Y es que ese día Tom Holland sufrió una conmoción cerebral leve mientras filmaba ‘Spider-Man: Brand New Day’. Debido a ello, las grabaciones de la película tuvieron que parar, y no es hasta hace muy poco que el actor ha dado una actualización sobre su salud. Si quieres saber lo que informó, esta nota es para ti.

Antes que nada, es importante que tengas en cuenta que, un día después del accidente, el intérprete de ‘Peter Parker / Spider-Man’ participó en un evento ‘Posh Pub Quiz’ (concurso de preguntas y respuestas) para The Brother’s Trust, la organización benéfica que dirige con sus tres hermanos: Sam, Harry y Paddy Holland, según People.

El evento se llevó a cabo en la casa de subastas Christie’s de Londres, y también contó con la participación de Zendaya, razón por la cual la pareja comprometida tuvo una inusual aparición pública. ¿Por qué te comento todo esto? Porque el sábado 27 de septiembre Tom Holland usó su cuenta de Instagram (@tomholland2013) para publicar un video relacionado al evento. Ahí indicó que fue un “gran éxito” y, además, reveló por qué tuvo que terminar la noche antes de lo previsto.

“Me siento mejor”

“¡Qué noche! Otro gran éxito. The Brother’s Trust significa más para mí de lo que podría expresar, y tengo que agradecer enormemente a mi madre y a sus maravillosos amigos por organizar otra noche increíble. ¡Recaudando dinero para causas fantásticas y divirtiéndonos haciéndolo! Siento haberme tenido que ir temprano, pero me siento mejor y me estoy recuperando. Muchísimas gracias a mi padre por encargarse de la velada después de mi partida. El espectáculo se volvió mucho más divertido”, se lee al inicio de la descripción del clip.

Tom Holland es un actor, actor de voz y bailarín británico. (Foto: SUJIT JAISWAL / AFP) / SUJIT JAISWAL

“Gracias a todos los asistentes y, especialmente, a los ganadores del sorteo. Gracias también a todas las personas de todo el mundo que contribuyeron a nuestros sorteos, recaudando fondos muy necesarios para importantes organizaciones benéficas”, escribó después el artista.

Cabe mencionar que, de acuerdo a la citada fuente, el evento de The Brother’s Trust apoyó a la organización benéfica Java Joy, que tiene como objetivo proporcionar empleo significativo para adultos con discapacidades.

Tom Holland nació el 1 de junio de 1996 en Kingston upon Thames, Reino Unido. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

