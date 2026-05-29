Mucho antes de convertirse en el protagonista de Spider-Noir, Nicolas Cage estuvo muy cerca de formar parte de una de las películas de superhéroes más recordadas de las últimas décadas. Durante la promoción de la nueva serie basada en el universo de Spider-Man, el actor sorprendió al revelar que Sam Raimi quería que interpretara a uno de los grandes enemigos del héroe arácnido en la primera película de Spider-Man estrenada en 2002. Aunque la propuesta le entusiasmaba y le atraía la posibilidad de trabajar junto al director de Evil Dead, Cage terminó rechazando el papel por una razón que hoy considera una de las decisiones más importantes de su carrera.

En declaraciones para Variety, el ganador del Oscar recordó que tuvo una reunión con Sam Raimi para hablar sobre el proyecto. Fue entonces cuando el director le propuso interpretar al Duende Verde, el icónico enemigo de Spider-Man conocido como Norman Osborn y uno de los villanos más populares del universo Marvel. Incluso durante aquella conversación, Cage compartió una idea que quería ver en pantalla relacionada con el propio superhéroe.

Willem Dafoe interpretó al Duende Verde en la primera película de Spider-Man. | Crédito:

“Sam y yo tuvimos un gran almuerzo, y le dije durante la conversación: ‘Escucha, quien interprete a Spider-Man debería tener una escena en la que se arrastre como una araña cuando esté solo’, pero eso nunca ocurrió”, comentó el actor.

Cage también explicó que le atraía bastante la idea de trabajar con Raimi debido a su admiración por Evil Dead 1 y Evil Dead 2. Sin embargo, al mismo tiempo tenía otro proyecto cinematográfico sobre la mesa que terminó cambiando completamente su decisión.

La película que hizo que Nicolas Cage rechazara Spider-Man

A pesar del interés que tenía por participar en Spider-Man, Nicolas Cage decidió priorizar Adaptation, la película escrita por Charlie Kaufman y dirigida por Spike Jonze. El actor recordó que no era la primera vez que debía escoger entre un gran proyecto comercial y otro más arriesgado.

“Tenía esta otra película llamada Adaptation”, explicó. “Me pasó algo parecido con Jim Carrey y El tonto y el más tonto. En ese momento dije: ‘Voy a hacer esta otra película llamada Leaving Las Vegas’. Y con Sam ocurrió lo mismo: le dije que iba a hacer Adaptation”.

Con el paso de los años, Cage considera que ambas decisiones fueron acertadas. Gracias a Leaving Las Vegas ganó el Oscar a Mejor Actor, mientras que por Adaptation recibió otra nominación de la Academia debido a su interpretación doble como Charlie Kaufman y su ficticio hermano Donald.

El actor Nicolas Cage como Ben Reilly / The Spider en una escena de la serie Spider-Noir. | Crédito: Sony Pictures Television / Amazon MGM Studios

Willem Dafoe terminó interpretando al Duende Verde

Aunque Nicolas Cage dejó pasar la oportunidad, el papel terminó en manos de Willem Dafoe, cuya interpretación del Duende Verde se convirtió en una de las más recordadas del cine de superhéroes.

Estrenada en 2002, Spider-Man fue un enorme éxito de taquilla y logró uno de los fines de semana de estreno más exitosos de su época. Dafoe regresó posteriormente en las secuelas y años más tarde volvió a interpretar al villano en Spider-Man: No Way Home.

Mientras tanto, Nicolas Cage finalmente encontró su lugar dentro del universo de Spider-Man gracias a Spider-Noir, la nueva serie donde interpreta a una versión envejecida y más oscura del superhéroe. Los ocho episodios de la producción ya se encuentran disponibles en Prime Video.

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