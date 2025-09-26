Miley Cyrus continúa compartiendo aspectos de su persona y llamando la atención al mismo tiempo. Luego de haber dicho que es alguien que hace las cosas a su manera, se animó a hablar acerca de su felicidad cuando limpia. Es tanta su alegría que ha llegado a ganarse el nombre de ‘Reina de lo Impecable’.

Para poder profundizar en el tema es importante que sepas que la artista conversó recientemente con la revista de moda Vogue. Ahí se pronunció sobre lo bien que le hace mantener un orden y una limpieza en distintas áreas de su vida.

Organizar y limpiar no es una “tarea” para ella

“Me siento feliz cuando organizo y limpio. Nunca lo siento como una tarea”, sostuvo. “Todo lo que hago en mi vida es un poco intenso, pero tiene que ser holístico. Y por eso mis eras no son un disfraz, son como una metamorfosis o una verdadera evolución para mí”, añadió.

El motivo del apodo que tiene

Más adelante, reveló el apodo que ha recibido. “Incluso me he ganado el nombre de ‘Reina de lo Impecable’ porque en cada rincón, cada cajón, cada amistad, cada dinámica familiar, todo está recibiendo una mejora en la limpieza”, precisó.

Es una “persona matutina” y “nocturna”

En otra parte de la entrevista, Miley Cyrus también señaló que es una “persona matutina” y “nocturna”. Sin embargo, tiene su preferencia. “Si yo fuera una u otra, sería una persona mañanera. Estoy de mejor humor en cuanto abro los ojos, y es insoportable para cualquier otra persona a mi alrededor”, aseveró.

La intérprete de ‘Flowers’ después indicó que en el pasado se sentía frustrada con sus amigos que dormían bastante tiempo. “Ahora me doy cuenta de que encenderse como lo hago yo es tan difícil para ellos como apagarlo para mí”, recalcó la artista, que bebe café en las mañanas porque es “absolutamente necesario”.

