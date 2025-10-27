Luego de haber sido noticia por la “conexión genuina” que habría desarrollado con Scooter Braun, Sydney Sweeney ha vuelto a llamar la atención. Esta vez debido a la emoción que siente porque pronto conocerá a Kim Novak. Para que sepas más al respecto, lee esta nota.
Primero que nada es necesario que tengas en cuenta que la actriz de 28 años tiene la misión de interpretar a la mencionada leyenda de Hollywood en la próxima película biográfica ‘Scandalous!’. Es por esa razón que definitivamente tendrá que estar cara a cara en un futuro no muy lejano.
Habiéndote recalcado lo anterior, te comento que Sydney Sweeney asistió al AFI Fest 2025 para el estreno de su última película ‘Christy’. Estando en dicho evento conversó con People acerca de la nueva oportunidad que tiene para demostrar su talento para la actuación.
“Creo que su historia sigue siendo muy relevante”
“Me siento increíblemente honrada de ‘dar vida’ a Kim. Es una actriz increíble”, comenzó diciendo. “Creo que su historia sigue siendo muy relevante hoy en día, ya que lidió con Hollywood y el escrutinio sobre sus relaciones, su vida privada y el control de su imagen. Y creo que, en mi caso, me identifico con ella de muchas maneras diferentes”, agregó.
Ya más adelante indicó que primero tiene que cumplir con un gran compromiso antes de centrarse en ‘Scandalous!’. “Una vez que termine ‘Euphoria’ (la tercera temporada), me pondré el estilo de ‘Scandalous!’ y me voy a volver loca por Kim. Estoy tan emocionada. Pienso: ‘¡Dios mío! ¡Voy a conocer a Kim Novak!’”, aseguró.
¿De qué tratará ‘Scandalous!’?
La próxima gran película de Sydney Sweeney seguirá la historia real del romance de los años 50 entre Kim Novak y el fallecido músico Sammy Davis Jr. Si te preguntas quién será el director de ‘Scandalous!’, te cuento que Colman Domingo afrontará ese reto. Él ya conoció a la leyenda de Hollywood.
Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí