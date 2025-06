Halle Berry, además de destacar en el mundo de la actuación, siempre se ha caracterizado por ser una mujer que genera impacto con sus declaraciones. Precisamente, hace poco asistió a un evento de Bare it All sobre la salud de la mujer y ahí reveló el gran temor que tuvo a raíz de la menopausia. Sus palabras no tardaron en dar la vuelta al mundo.

Para profundizar más en el tema, te digo que en aquel evento la actriz se sinceró con la moderadora Tamsen Fadal sobre su difícil comienzo de la menopausia. Todo por no haber recibido la información que necesitaba a tiempo.

“No tenía ni idea de que estaba en la menopausia en ese momento de mi vida”, comenzó diciendo, de acuerdo a People. “Tenía 54 años y ningún médico que había consultado me había mencionado que entraría en ella. Así que tuve la idea, poco realista, de que quizá… bueno, no se rían, pero quizá simplemente me la saltaría”, agregó.

De acuerdo a sus palabras, en aquel entonces, que fue cuando conoció a su pareja Van Hunt, empezó a tener problemas de sequedad vaginal, que, según Cleveland Clinic, es también conocida como atrofia vaginal, que se produce cuando el revestimiento vaginal se adelgaza debido a la disminución de estrógenos, lo cual ocurre durante la perimenopausia y la menopausia.

Halle Berry nació el 14 de agosto de 1966 en Cleveland, Ohio, Estados Unidos. (Foto: Kristy Sparow / Getty Images)

“Tuve que hacer mi propia investigación”

“En ese momento tenía mucho miedo de no volver a disfrutar de esa parte de mi feminidad y de haberla perdido. Finalmente encontré mi persona y ahora me ha pasado la peor broma del mundo”, indicó más adelante. “Eso me llevó a un callejón sin salida, donde tuve que hacer mi propia investigación y tratar de averiguar. Bueno, si mi médico no reconoció esto como un síntoma de la menopausia y nadie me habló nunca sobre la menopausia, solo puedo imaginar que hay otras mujeres, probablemente millones de mujeres, que no saben nada y cuyos médicos tampoco saben nada”, añadió.

A raíz de la investigación que realizó, llegó a colaborar con Colette Courtion y la Dra. Sarah de la Torre, directoras ejecutivas de Joylux, una empresa de bienestar que ofrece productos para el cuidado íntimo de las mujeres. Justamente, Halle Berry se animó a usarlos y, eventualmente, su compañía de bienestar femenino, Respin Health (que creó a raíz de la experiencia que vivió) se asoció con Joylux para crear un gel lubricante (Let’s Spin) y un dispositivo de intimidad (vFit) orientado a la salud del suelo pélvico.

Halle Berry es una actriz, directora y productora estadounidense ganadora de un Oscar, un Globo de Oro, dos Premios del Sindicato de Actores y un Emmy. (Foto: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis vía Getty Images)

“Atendieron mis primeras necesidades cuando me di cuenta de que estaba en la menopausia; me ayudaron a recuperar mi intimidad y mi vida sexual”, señaló. “Desde el principio se convirtieron en algo muy querido para mí. Y gracias a Colette y la Dra. Sarah, me di cuenta de que compartimos ideas y tenemos muchas ideas para muchas más cosas que podemos crear juntas, con respaldo científico, que las mujeres realmente necesitan”, recalcó.

Espera que se normalice las conversaciones sobre la menopausia

También es necesario mencionar que la actriz, durante el panel del evento, expresó su deseo de normalizar y desestigmatizar las conversaciones sobre la menopausia y la salud de la mujer las conversaciones sobre la menopausia y la salud de la mujer.

“Se necesita ser valiente, hablar de ello, alzar la voz, no tener miedo de hablar de ello, no sentir vergüenza, dar permiso a otras mujeres para hablar de ello”, dijo. “Hablar de ello con nuestras parejas, hablar de ello con nuestros jefes en el trabajo, con nuestros hijos, decidir que valemos la pena, decidir que nos han ignorado durante demasiado tiempo, ¿verdad? Enójense. Si tienen que enojarse, alíense con las mujeres con visión de futuro; creo que eso es lo que tenemos que empezar a hacer. No podemos seguir callando sobre este tema. Es un problema de salud. Es un problema de derechos humanos, y debemos luchar por ello”, sentenció.

¿Qué es la menopausia y a qué edad en promedio inicia en Estados Unidos?

De acuerdo a información brindada por Mayo Clinic, la menopausia, que es la interrupción definitiva de la menstruación y se diagnostica después de 1 año sin menstruación, “puede ocurrir entre los 40 y 50 años”. Sin embargo, “la edad promedio es de 51 años en Estados Unidos”.

